Najzodpovednejšou veľkou firmou na Slovensku je Tesco

Vyhlásili víťazov ocenenia Via Bona Slovakia 2020.

8. sep 2021 o 22:01 Jana Hvozdovičová

Keď nás všetkých nečakane zasiahla pandémia koronavírusu, okrem nemocníc či zdravotníckych stredísk zažili prvotné návaly aj obchody s potravinami. Ľudia si v obavách o budúcnosť začali tvoriť zásoby, predavači tak boli v kontakte s ešte väčším množstvom ľudí ako zvyčajne. V iných firmách sa zastavoval život, obchodníci sa ocitli v prvej línii a boli jedni z mála, ktorí v danej chvíli prijímali nových zamestnancov.

„Popri tom, ako sa staráme o bezpečnejší nákup a ochranu zdravia, aj počas pandémie pomáhame tým najviac zraniteľným skupinám a ľuďom v núdzi,“ hovorí Veronika Bush, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku. Darujú nepredané potraviny zo všetkých obchodov, organizujú potravinové zbierky. „Rovnako sme pravidelne venovali napríklad čerstvé ovocie a zeleninu zdravotníkom v 60 nemocniciach či poskytli mimoriadne potravinové dary v hodnote viac ako 220-tisíc eur,“ dodáva riaditeľka komunikácie.

V spoločnosti Tesco, ktorá na Slovensku pôsobí už 25 rokov, si uvedomujú, že firma ich významu má aj širšiu spoločenskú zodpovednosť. „Veríme, že aj malá zmena môže mať veľký význam – práve prostredníctvom malých krokov dokážeme urobiť veľkú zmenu pre našich kolegov, zákazníkov komunity a planétu,“ vysvetľuje Veronika Bush.

Za svoje aktivity spoločnosť Tesco zvíťazila v súťaži Via Bona, ktorú každoročne organizuje nadácia Pontis, v kategórii Zodpovedná veľká firma.

Viac odpadu znamená viac emisií

Stratégia spoločnosti v oblasti spoločenskej zodpovednosti a trvalej udržateľnosti stojí na štyroch hlavných pilieroch – ľuďoch, produktoch, planéte a miestach. Jej názov je Plán malých pomocí a cieľom je spojiť úsilie a prispieť k riešeniu najvážnejších sociálnych i environmentálnych výziev.

„Súčasťou stratégie našej firmy je záväzok, aby žiadne potraviny, ktoré sa dajú skonzumovať, neboli zbytočne vyhodené. Práve naopak, vďaka darovaniu nepredaných potravín Tesco pomáha ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi,“ vysvetľuje Veronika Bush.

Ak všetci nezmeníme svoje správanie, z potravín sa do roku 2030 stane najväčší zdroj globálnych emisií. Každý rok končí v odpadkových košoch domácností, supermarketov a iných potravinárskych prevádzok až 931 miliónov ton potravín. Potraviny, ktoré sa nikdy nedostanú na náš tanier, sú zodpovedné za osem percent globálnych emisií.

Spoločnosť Tesco bojuje proti potravinovému odpadu už od roku 2016, keď začala merať svoj potravinový odpad a nasledujúci rok po prvýkrát a zároveň ako prvý reťazec v strednej Európe zverejnila svoje dáta o potravinovom odpade. Odvtedy sa Tescu na Slovensku podarilo výrazne priblížiť k naplneniu cieľa, že žiadne potraviny vhodné na konzumáciu neskončia ako odpad, a ušetriť 20 574 ton emisií.

Cieľ udržateľného rozvoja Organizácie spojených národov „znížiť do roku 2030 množstvo potravinového odpadu o polovicu“ dosiahlo Tesco v strednej Európe minulý rok, teda o celých 10 rokov skôr, ako stanovila OSN. Na Slovensku sa to Tescu podarilo ešte o rok skôr, v roku 2019, teda s predstihom 11 rokov. Najnovšie dáta ukazujú, že Tesco pokračuje v prekračovaní cieľa OSN a do dnešného dátumu sa mu podarilo znížiť množstvo potravinového odpadu už o 69 percent.

Nikto však nedokáže vyhrať boj proti potravinovému odpadu sám. Preto v Tescu veria, že svojím prístupom inšpirujú aj ostatných. „Aby aj ďalšie spoločnosti a organizácie nasledovali náš príklad a začali merať a uverejňovať vlastné dáta, ktoré im umožnia prijímať cielené kroky na zníženie množstva odpadu,“ dodáva Veronika Bush.

Podpora komunít

Popri témach ako ochrana životného prostredia či klimatická zmena chce Tesco pomáhať zákazníkom žiť zdravšie aj prinášať im zdravé a udržateľné potraviny dostupné pre všetkých. Už 25 rokov zároveň podporuje komunity, v ktorých žijú. Aj vy ste už nakúpili, pri pokladnici získali hlasovací žetón a ním ste podporili niektorý z vybraných komunitných projektov vo vašom okolí? Práve to je podstatou programu Vy rozhodujete, my pomáhame, s ktorým ste sa v Tescu mohli od roku 2016, odkedy program spustili, stretnúť už deviatykrát.

„Projekty vyberá odborná porota zložená zo zástupcov Tesca a Nadácie Pontis, ktorá je partnerom programu,“ vysvetľuje Veronika Bush z komunikácie spoločnosti Tesco. O grant môžu žiadať mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, účelové zariadenia cirkví), miestna samospráva (mestá, obce), materské a základné školy, iné rozpočtové a príspevkové organizácie.

Len v rámci poslednej edície Tesco rozdalo na jednotlivé projekty celkovú sumu takmer 170-tisíc eur. „O výške konkrétnej podpory pre každý spomedzi 231 vybraných projektov rozhodujú práve zákazníci hlasovaním žetónmi v predajniach,“ vraví riaditeľka komunikácie. Projekt s najväčším počtom žetónov na prvom mieste získava v auguste odmenu 1300 eur, projekt na druhom mieste 600 eur a na treťom mieste 300 eur. Tesco v rámci grantového programu Vy

rozhodujete, my pomáhame doteraz podporilo celkovo viac ako 1600 projektov sumou 1,33 milióna eur.

„Záujem je dlhodobo vysoký a zámer prihlásených projektov skutočne pestrý, čo nás veľmi teší,“ vraví Veronika Bush. Najväčší počet nápadov prichádza tradične z väčších miest, čo je prirodzené, keďže práve tam sa sústreďuje aj viac komunít.

Napríklad v aktuálnej deviatej edícii si najväčšiu priazeň Slovákov získali projekty zamerané na vzdelávanie a rozvoj detí a mládeže. V predchádzajúcich edíciách zákazníci odovzdali najviac hlasov projektom zameraným na zdravie a šport. Jednotlivé edície programu sa teda v tomto smere líšia.