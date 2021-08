Ako dosiahnuť, aby bola firma miestom pre každého

Inšpiratívny prístup spoločnosti Tesco k zamestnancom je jeden z projektov, za ktoré môžete hlasovať v cene verejnosti.

25. aug 2021 o 1:20 Jana Hvozdovičová

Cena verejnosti Via Bona Slovakia: Komu dáte hlas? Kliknutím na vybrané meno v ankete uvedenej na začiatku článku odovzdáte hlas svojmu favoritovi. Predstavenie všetkých nominovaných finalistov nájdete tu.

Opakovane vyplatené bonusy za nasadenie v prvej línii, nové zamestnanecké benefity, online webináre či prednášky. To sú viaceré aktivity, ktorými sa spoločnosť Tesco snaží dosiahnuť, aby sa zamestnanci v práci cítili dobre. Zamestnávaním kohokoľvek bez predsudkov vrátane napríklad Rómov aj zdravotne znevýhodnených zasa buduje inkluzívnu kultúru a rozmanitosť.

„Kolegovia sú pre nás na prvom mieste. Chceme, aby sa každý u nás cítil vítaný, rešpektovaný a začlenený do kolektívu. Podpora inklúzie a diverzity bola vždy súčasťou našej kultúry,“ vysvetľuje Veronika Bush, riaditeľka komunikácie spoločnosti Tesco na Slovensku.

Dorovnávajú plat na materskej

Ako ďalej riaditeľka komunikácie pokračuje, vo firme chápu, že každý človek je výnimočný. „Ocitáme sa v rôznych životných situáciách a prichádzame z rôznych prostredí. Až 74 percent našich kolegov sú ženy, pričom 61 percent z nich sa stará o blízku osobu. Naši kolegovia spolu vychovávajú takmer sedemtisíc detí. Zároveň 6,9 percenta našich kolegov sú zdravotne znevýhodnení,“ dopĺňa.

Firemné benefity rozširovali len nedávno, ohlas medzi zamestnancami bol pozitívny. Vychádzajú v ústrety napríklad kolegom, ktorí sa vracajú z dlhodobej PN, alebo tým, ktorí si zakladajú rodiny. Podpora počas materskej dovolenky je nadštandardná - Tesco dorovnáva zamestnankyniam ich plat počas celého času materskej dovolenky tak, aby dostávali sto percent svojej čistej mzdy.

„Čo sa týka spätnej väzby od našich kolegov, pozitívne hodnotia náš celkový prístup ako zamestnávateľa,“ tvrdí Veronika Bush. Podľa interného prieskumu už dnes považuje Tesco za skvelé miesto na prácu 92 percent zamestnancov. Zároveň 89 percent kolegýň a kolegov verí, že v Tescu môžu byť sami sebou bez strachu z odsudzovania.

Iné nemusí byť zlé

Tesco podporuje svoje kolegyne a kolegov pri rôznych životných udalostiach. Aj preto zorganizovali Festival diverzity, desaťdňovú sériu webinárov a prednášok pre kolegov Tesca zameraných na rôzne aspekty rozmanitosti a inkluzívnej kultúry. Obľúbený festival ponúka kolegom rôzne pohľady na individualitu a jedinečnosť každého z nás s cieľom podporiť rešpekt voči ostatným a rovnaké zaobchádzanie.

Spolu s partnermi Človek v ohrození a Divé maky pracujú už od roku 2018 na projekte na podporu zamestnávania Rómov. „Našou snahou je, aby ľudia vo všetkých komunitách vnímali Tesco ako skvelé miesto na prácu pre každého. Aj preto pomáhame uchádzačkám a uchádzačom o zamestnanie z marginalizovaných rómskych komunít, ktorí čelia neúmerne vyššej miere nezamestnanosti,“ vysvetľuje Veronika Bush. Za svoje aktivity boli v roku 2018 ocenení aj externou nomináciou na Roma Spirit.

Dvere nezatvárajú ani pred ľuďmi so zdravotným znevýhodnením. „Sme hrdí na to, že aktuálne v našich obchodoch zamestnávame viac ako desať percent kolegýň a kolegov so zmenenou pracovnou schopnosťou,“ hovorí Veronika Bush. Pracujú na rôznych pozíciách či už v obchode, distribučnom centre, či v centrálnej kancelárii. „Uvedomujeme si, že pre tieto kolegyne a týchto kolegov nie sú vhodné všetky pracovné pozície a podporujeme ich prechodným pridelením na iné pracovné miesto, zmenou týždenných zmluvných hodín, umožnením častejších prestávok či flexibilitou pri plánovaní harmonogramu alebo zmien harmonogramu pre rehabilitácie,“ dodáva.

Starší a tehotné ostali doma

Ústretoví boli v Tescu k svojim zamestnancom aj počas ťažkých chvíľ koronakrízy. „Aby sme našim kolegom pomohli zvládnuť to najťažšie obdobie, počas koronakrízy sme prijali celkovo až 3000 dočasných kolegov a podali tak pomocnú ruku tým, ktorí sa ocitli bez práce,“ vraví riaditeľka komunikácie.

Zároveň umožnili tým najohrozenejším kolegom zostať doma bez negatívneho vplyvu na ich zárobok, týkalo sa to napríklad starších kolegov či tehotných žien. Ako poďakovanie za ich prácu v čase koronakrízy všetkým zamestnancom v prvej línii vyplatili mimoriadne bonusy opakovane, spolu štyrikrát. „Celkovo sme v predchádzajúcom roku investovali len do zvýšenia miezd kolegov 13 miliónov eur,“ podotýka.