Štipendijné programy od zakladateľa Esetu sú určené pre mladých

23. aug 2021 o 11:13 Peter Dlhopolec

​​​​​Cena verejnosti Via Bona Slovakia: Komu dáte hlas? Kliknutím na vybrané meno v ankete uvedenej na začiatku článku odovzdáte hlas svojmu favoritovi. Predstavenie všetkých nominovaných finalistov nájdete tu.

Súčasná kultúra má na trnavskom Nádvorí svoje pevné miesto, no jeho výnimočnosť spočíva v niečom inom – v úsilí budovať komunitu, ktorá bude pre spoločnosť prínosom.

„Formátovaním obsahu na Nádvorí sa snažíme o vytvorenie lokálnej komunity, ktorá dokáže šíriť altruistické princípy ďalej a inšpirovať nimi stále nových ľudí,“ hovorí o kultúrnom centre jeho riaditeľ a Trnavčan Dušan Vančo, pre ktorého je Nádvorie srdcový projekt.

Trnavské Nádvorie buduje komunitu a je príkladom zodpovedného podnikania. Hlasovať zaň môžete v Cene verejnosti v súťaži Via Bona, ktorú každoročne vyhlasuje Nadácia Pontis.

Architektonicky jedinečný priestor fungujúci od roku 2018, za ktorým stoja Miroslav a Michal Trnkovci, pripomína mesto v meste existujúce v symbióze s Trnavou. Má svoju pekáreň, kaviareň, bistro, médiá, obchody, coworkingové, kultúrne či komunitné centrá, ktoré odrážajú ducha a poslanie Nádvoria.

Rozbehlo tiež vlastné štipendijné programy: Kampus pre šikovných a iniciatívnych študentov trnavských univerzít a Coworking zameraný na mladých podnikateľov a tvorcov, ktorí chcú pomôcť Trnave.

Neverila si, stala sa líderkou

Anna Siedykh je jedna z niekoľkých študentov, ktorá ročný rezidenčný štipendijný program Kampus absolvovala.

„Som novinárka, prekladateľka a poetka,“ hovorí dnes o sebe Anna Siedykh.

Na Slovensko prišla z ukrajinského Kyjeva a po krátkom období v Banskej Bystrici sa ocitla v Trnave, kde tento rok ukončila bakalárske štúdium masmediálnej komunikácie. Do programu sa zapojila, pretože chcela spoznať nových ľudí.

„Prišla som sem študovať z inej krajiny. Dlho som na Slovensku hľadala pocit domova a ľudí, s ktorými by sa dalo robiť niečo hodnotné a kreatívne,“ hovorí čerstvá absolventka.

Na takýchto ľudí natrafila práve vďaka Nádvoriu. Prostredníctvom Kampusu, ktorý stojí na mentoringu, vzdelávaní, networkingu a ponúka bezplatné ubytovanie, našla tiež priestor pre svoj rozvoj a skúšanie nových vecí. V ostatnom akademickom roku bola líderkou, novinárkou, moderátorkou, pestovateľkou rastlín, kreatívnou pracovníčkou, kuchárkou aj všímavou kamarátkou. Najväčším benefitom však bola pre ňu tímová práca, hoci na začiatku nedúfala, že by získala miesto v štipendijnom programe.

„Spomínam si, že som sa pred výberovým konaním bála, lebo povedali, že hľadajú lídrov,“ hovorí Anna Siedykh. „Nikdy som sa tak necítila.“

Kampus, ako dodáva, v nej otvoril stránky, o ktorých ani sama netušila, že existujú. Nevie, prečo ju do programu vybrali. Dúfa však, že komisiu oslovila odhodlaním a angažovanosťou v kultúrnych projektoch vrátane tých, do ktorých sa zapojila v Malom Berlíne – kultúrnom centre Nádvoria. A čo by chcela Siedykh robiť v budúcnosti?

„Chcem prekladať slovenskú literatúru na Ukrajine a zvyšovať povedomie o ukrajinskej literatúre na Slovensku.“

Coworking ich posúva vpred

Na rozdiel od Kampusu je štipendijný program Coworking čerstvou novinkou Nádvoria. Komisia doň vybrala ambicióznu študentku marketingu a lifestylovú fotografku Viktóriu Suchánovú z Trnavy a projekt kurátorstvo DATU, za ktorým stoja absolventi dejín a teórie umenia z Trnavskej univerzity.

„Je to skvelá možnosť spoznať nielen nových ľudí, ale predovšetkým sa dozvedieť zaujímavé veci, ku ktorým sa len tak nedostanete,“ hovorí o Coworkingu Suchánová.

Aj vďaka workshopom a svojej mentorke Martine Slovákovej, kreatívnej riaditeľke štúdia Cukru production, získava cenné rady, ako sa stať dobrým lídrom tímu, komunikovať či využívať potenciál sociálnych sietí. Riaditeľka Galérie mesta Bratislava Katarína Trnovská si pod krídla vzala kurátorov.

„Vďaka mentoringu a spoločným workshopom sme sa viac spoznali a skoordinovali ako tím. Naučili sme sa lepšie prezentovať seba a svoju prácu,“ hovoria kurátori.

Dnes sa venujú tvorbe mladých umelcov a už teraz plánujú projekty o architektúre 20. storočia.

Pomoc hudobníkom a kapelám

Najdôležitejšou esenciou Nádvoria je podľa Vanča spolupráca. Podobne to vníma napríklad aj mesto Trnava. Nádvorie považuje za významnú inštitúciu v meste po všetkých stránkach, ktoré navyše vzniklo v schátraných priestoroch a zachránilo tak kus historického centra.

Dnes sa Nádvorie rozrastá o novú časť na Pekárskej ulici. Okrem rôznych podujatí, z ktorých niektoré reagujú na celospoločenské dianie, a už existujúcich štipendijných programov pracuje Nádvorie aj na novom akceleračnom programe pre hudobníkov a kapely.

Trnavské Nádvorie má podľa Vanča stále plné ruky práce, a to s jediným cieľom: „Dať svetu každoročne niekoľko ľudí, ktorí hodnotovo vyrastú.“