Počas pandémie najvýraznejšie zlacneli letenky do Londýna

Naopak, letenky do exotických destinácií zdraželi.

15. aug 2021 o 11:52 TASR

BRATISLAVA. Ceny leteniek do Londýna počas pandémie zaznamenali najväčší pokles. Naopak, letenky do exotických prázdninových destinácií zdraželi. Vyplýva to z analýzy travel-tech spoločnosti Kiwi.com.

Letenky do Londýna počas pandémie zlacneli najmä na linkách z európskych miest. Napríklad z Osla, Göteborgu, Ríma, Barcelony, Košíc, Bratislavy a Prahy došlo k poklesu cien leteniek o 70 až 90 % v porovnaní s obdobím pred vypuknutím pandémie v roku 2019. Zlacneli tiež letenky zo Slovenska do ďalších miest vo Veľkej Británii.

"Londýn zostáva pre Slovákov obľúbenou destináciou s veľkým počtom prevádzkovaných letov z Bratislavy a Košíc. Avšak v dôsledku pandémie a prísnych podmienok vstupu do krajiny nastal výrazný pokles dopytu, čo sa pochopiteľne odráža tiež na vývoji cien leteniek do tohto mesta," skonštatovala Eliška Řezníček Dočkalová z Kiwi.com.

Letenky do exotických destinácií ako Mexiko, Dubaj alebo Maldivy však zdraželi. Napríklad letenky z New Yorku a Orlanda do mexického hlavného mesta podľa údajov spoločnosti zdraželi v tomto roku o 70 % v porovnaní s rokom 2019. Podobný nárast cien bol zaznamenaný aj v prípade letov z Prahy do Mexico City.

"Zdraženie leteniek pravdepodobne súvisí s výrazným znížením kapacít leteckých spoločností, ku ktorému sa niektoré z nich uchýlili v dôsledku pandémie. V prípade nízkonákladových spoločností a letov na krátke a stredne dlhé vzdialenosti došlo k pozastaveniu niektorých priamych liniek bez alternatívnych spojov, čo sa môže premietnuť do dramatického nárastu cien. Pozitívne naopak je, že niektorí nízkonákladoví prepravcovia navýšili svoje kapacity v rámci európskych letov, aby uspokojili dopyt cestujúcich, čo sa pretavilo do výrazného zníženia cien leteniek do viacerých európskych destinácií," dodala Dočkalová.

Väčšina slovenských cestovateľov, 55 %, si zároveň podľa prieskumu spoločnosti nič extra na cestovanie nenašetrila a ich rozpočet na tohtoročnú dovolenku zostáva rovnaký ako v období pred pandémiou. Viac než tretina má na míňanie dokonca menej peňazí než obvykle a takmer desatina môže minúť viac.

Prieskum sa uskutočnil v spolupráci s výskumnou agentúrou STEM/MARK v máji tohto roka.