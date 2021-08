Hendikep ani staroba nemusia byť v živote prekážkou

Prekonávanie bariér je filozofiou spoločnosti Ares. Hlasovať za ňu môžete v cene verejnosti.

17. aug 2021 o 1:05 Jana Hambálková

Na ľudí so zdravotným postihnutím, po ťažkom úraze alebo vo vysokom veku čaká každý deň mnoho prekážok. Musia sa dostať z postele na toaletu, umyť sa alebo sa potrebujú odviezť k lekárovi, do práce či do školy.

Presuny im môžu uľahčiť viaceré bezbariérové riešenia, ktoré ponúka firma Ares. Heslom spoločnosti, ktorá sa uchádza o ocenenie nadácie Pontis v súťaži Via Bona v kategórii Zodpovedná malá/stredná firma, je práve prekonávanie bariér. Hlasovať za ňu môžete aj v Cene verejnosti.

Názov firmy je skratkou a znamená Ako Realizovať a Efektívne Splniť (najmä) pomoc ľuďom s horšou pohyblivosťou. Zakladateľom spoločnosti, ktorá je na trhu od roku 1993, je Ján Drobný, ktorý zostal po úraze ťažko postihnutý. V roku 2013 do firmy vstúpil český popredný výrobca zdvíhacích zariadení pre ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP), spoločnosť Altech.

Začiatky s časopismi

Na úplnom počiatku sa firma Ares zaoberala distribúciou časopisov pre deti. „Pretože od začiatku zamestnávala telesne postihnutých, na základe ich skúseností a potrieb sa postupne pridala ďalšia náplň, a to odstraňovanie bariér, dodávka a výroba pomôcok pre telesne postihnutých,“ priblížila štart firmy Jana Hačundová, dcéra zakladateľa Jána Drobného.

Pomôcky by mali týmto ľuďom uľahčiť život v domácom prostredí a tiež by mali podporiť ich začlenenie v pracovnom a spoločenskom priestore. „Činnosť sme postupne rozširovali, napríklad o úpravu áut na používanie telesne

postihnutými a tiež poradenskú činnosť pri vybavovaní finančných príspevkov od štátu na zariadenia,“ doplnila.

Portfólio firmy, ktorá je na trhu už viac ako štvrťstoročie, sa postupne rozširovalo o nové nápady vlastných zamestnancov.

Aktuálne ponúka zvislé a šikmé schodiskové plošiny, schodolezy, stropné zdviháky, presadacie zariadenia, otočné autosedadlá či mechanické a hydraulicko-elektrické rampy do automobilov. Od roku 1998 sa venuje tiež konštrukcii a výrobe atypických výťahov, ktoré možno vidieť na mnohých miestach po celom Slovensku.

Prečo Ares

„Cez naše produkty a služby vyrovnávame príležitosti pre postihnutých občanov a seniorov v bežnom živote. Tiež im poskytujeme možnosti dostať sa fyzicky do škôl, zamestnania, na kultúrne podujatia či na úrady,“ zdôvodnila Jana Hačundová, prečo by práve Ares mal vyhrať v kategórii Zodpovedná malá/stredná firma.

Zodpovedné podnikanie spoločnosť vníma najmä cez korektné správanie sa ku všetkým skupinám, s ktorými prichádza do styku. „Snažíme sa urobiť svet lepším pre všetkých. Okrem snahy splniť všetky záväzky a služby vždy na sto percent, či už voči zamestnancom, zákazníkom a dodávateľom, nikdy ani počas veľkých kríz sme neboli nikomu dlžníkom,“ dodáva.

Chránená dielňa

Ešte v roku 1997 vznikla v rámci firmy chránená dielňa, ktorá fungovala dvanásť rokov bez príspevkov štátu. „Pracujú v nej rovnocenne telesne postihnutí aj nehendikepovaní kolegovia. Aj v krízových rokoch 2009 až 2012, keď firme nebolo ľahko, sme z nej neprepustili žiadneho zamestnanca,“ skonštatovala Hačundová.

Aktuálne v nej pôsobí päť hendikepovaných zamestnancov, ktorí pripravujú tematické alebo darčekové balíčky z ponuky alebo podľa želaní zákazníka. Okrem toho na pozícii účtovníčky a právničky pôsobia v spoločnosti ďalší dvaja ŤZP zamestnanci.

Peniaze, ktoré firma každý rok zarobí, dáva naspäť do spoločnosti. Zisk používa na inovácie, vzdelávanie zamestnancov aj na celospoločenskú osvetu v rámci problematiky ŤZP.

Vlastné stredisko

Z vlastných skúseností, ako aj skúseností klientov chce firma všetkým, ktorí to potrebujú ukázať, že aj človek s hendikepom môže prežiť plnohodnotný život. „Cítime, že osveta je v tomto smere veľmi malá,“ myslí si Hačundová. Výrobca bezbariérových riešení z vlastných peňazí stavia malé stredisko v obci Kováčová, v ktorej sídli aj známe Národné rehabilitačné centrum. V ňom chce predviesť, ako na to.

„V našich ubytovacích jednotkách vybavených pomocníkmi ako zdviháky na presuny posteľ-vozík, hygienické zariadenie, zdvíhacie zariadenie na debarierizáciu schodov či úpravy automobilov si môžu ľudia s postihnutím vyskúšať počas pobytov tieto vymoženosti pre bežný život,“ priblížila plán Hačundová.

Spoločnosť bude zároveň poskytovať poradenstvo, ako je možné týchto pomocníkov získať a financovať a na čo majú ľudia cez príspevky podľa zákona nárok. „Okrem pomocníkov pre bežný život tu nájdu aj kúsok zábavy a športu, rady, tipy a ,zlepšováky‘,“ dodala.

Spokojní zamestnanci

Firma Ares sa môže pochváliť troma desiatkami zamestnancov s minimálnou fluktuáciou, keďže zhruba 70 percent z nich pre ňu pracuje už viac ako desať rokov. Štvrtina pracovníkov je ŤZP, nechýbajú ženy vo vedení ani seniori na vysokoodborných pozíciách. „Jasná myseľ a oddýchnutý zamestnanec prinesie firme viac úžitku a zamestnancovi viac šťastia v práci ako zamestnanec unavený a vyhorený,“ hlása spoločnosť.

Zamestnanci rástli spolu s rastom firmy. Prechádzali jednotlivými činnosťami tak, aby boli pre firmu čo najprospešnejší a zároveň pracovali tam, kde ich samotných to najviac baví. Príkladom sú bývalí „montážnici“. Jednému spoločnosť pomohla doplniť si vzdelanie a dnes je najlepším obchodníkom. Druhý, pôvodne s vyštudovanou stavebnou školou, si doplnil manažérske zručnosti a aktuálne vedie celý tím obchodníkov.

Firma podporuje zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, dodržiava osemhodinový pracovný čas s minimálnymi, vopred dohodnutými nadčasmi. Pracovníci servisu a montáží majú pracovný čas nastavený inak, ale tiež s dôrazom na dostatočnú regeneráciu. V rámci benefitov ponúka 13. a 14.

plat, poskytuje autá aj na súkromné účely, priestor na „ustajnenie“ motoriek a bicyklov či vianočné posedenie a vianočné balíčky.

Riešenia na mieru

Zákazníkom šije Ares riešenia na mieru a poskytuje 24-hodinový servis v rámci poradenstva. Opravy a úpravy sa snaží uskutočniť v čo najkratšom možnom čase, reklamácie do troch pracovných dní. Jej klientmi sú jednak ľudia, ktorí zariadenia používajú pre osobnú potrebu, ale aj štátne, kultúrne či zdravotné zariadenia a tiež súkromní investori, ktorí chcú sprístupniť verejné alebo súkromné budovy občanom so zníženou pohyblivosťou.

Priemerná životnosť produktov je desať rokov. „V našich zariadeniach používame 95 percent recyklovateľných materiálov,“ uviedla Hačundová. Použité, vrátené alebo demontované produkty firma rozoberá, použiteľné časti použije ako náhradné dielce a zvyšok odovzdáva na recykláciu. Z 92 percent sú výrobky zostrojené z kovu, konkrétne z ocele a z troch percent zo skla.

Pandémia zmenila spôsob práce

Príchod pandémie pocítila aj spoločnosť Ares, hoci sa nedotkla samotného hlavného podnikania. ŤZP a seniori totiž pomoc potrebovali aj v tomto pandemickom období. „Ovplyvnila nás najmä v inom spôsobe práce. Zistili sme, kde máme medzery v komunikácii, v zastupiteľnosti. Viac sme využívali technológie ako osobné stretnutia,“ skonštatovala Hačundová.

Zároveň firma musela zastaviť osvetu, ktorú šíri najmä formou prezentácií a výstav. „Toto v našom podnikaní nejde online, keďže je to veľmi citlivý a názorný výklad,“ dodala. Z hľadiska starostlivosti o zamestnancov koronavírus stopol teambuildingy a spoločne trávený čas. „V minoritnejšej oblasti podnikania, v rámci distribúcie detských časopisov na základné a stredné školy sme pandémiou postihnutí boli, keďže školy boli zatvorené, deti časopisy nečítali,“ uzatvorila Hačundová.