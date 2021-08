Euro sa v piatok výrazne posilnilo

Posilnenie podporilo zhoršení nálady spotrebiteľov v USA.

13. aug 2021 o 18:55 TASR

FRANKFURT NAD MOHANOM. Spoločná európska mena sa v piatok výrazne posilnila po správe o prudkom zhoršení nálady spotrebiteľov v USA. Neskoro popoludní sa predávala po 1,1789 USD, pričom ešte ráno sa obchodovala po 1,1730 USD.

Európska centrálna banka (ECB) stanovila v piatok popoludní referenčný kurz eura na 1,1765 (vo štvrtok: 1,1739) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8500 (0,8519) eura.

Nálada spotrebiteľov v USA sa v auguste nečakane prudko zhoršila. Index spotrebiteľskej dôvery Michiganskej univerzity padol o 11 bodov na 70,2 bodu z 80,2 bodu v júli a dostal sa najnižšie od decembra 2011.

Ekonómovia počítali so stagnáciou indexu. Spotrebitelia sa obávajú spomalenia ekonomiky v najbližších mesiacoch. Jedným z dôvodov je aj sklamanie nádeje, že pandémia sa čoskoro skončí.

Navyše tempo rastu cien dovozu do USA sa v júli spomalilo viac, než sa prognózovalo, čo by mohlo signalizovať celkový pokles inflačných tlakov. To znížilo očakávania týkajúce sa sprísňovania menovej politiky americkou centrálnou bankou (Fed). Dolár sa v piatok dostal pod tlak takmer voči všetkým dôležitým menám.