Národné kultúrne a kongresové centrum v Inchebe môže stáť 30 miliónov eur, tvrdí výstavnícka spoločnosť

Je to polovica z predpokladaných nákladov.

13. aug 2021 o 17:14 SITA

BRATISLAVA. Projekt Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC), ktoré by mohlo v nasledujúcich rokoch vyrásť v bratislavskej Inchebe, podľa najväčšej domácej výstavníckej spoločnosti môže stáť 30 mil. eur.

Je to polovica z pôvodných predpokladaných nákladov, keďže bývalá vláda na tento účel ešte vo februári 2020 schválila vyčlenenie sumy do 60 mil. eur. Ako informovala spoločnosť Incheba, a. s., zníženie nákladov umožňujú riešenia architektov newyorského štúdia Diller Scofidio + Renfro.

Bratislava by sa vďaka týmto návrhom architektov podľa výstavníckej firmy mohla zaradiť k metropolám ako New York, Londýn či Moskva.

Výhľady, zeleň aj umenie

Lokalita Incheby by mohla zahŕňať priestor na oddych s výhľadmi na všetky bratislavské dominanty, plný zelene a umenia, dotvorený vodnými plochami, miestom pre cyklistov a marínou s vyhliadkovou plošinou na Dunaji. Nový zelený Dunajský park a promenáda s rekreačnými funkciami by mali byť pre obyvateľov a návštevníkov Bratislavy prístupné celý rok.

Spoločnosť Incheba pôvodne oslovila architektov na spracovanie tzv. masterplanu a celkového rozvoja lokality. Architekti popri pôvodnom návrhu pracujú s renováciou Expo Areny, ktorá už teraz spĺňa kapacitné požiadavky na NKKC.



Hoci súčasná vláda chce najprv vidieť štúdiu uskutočniteľnosti, otázka o financiách na NKKC podľa spoločnosti zostáva otvorená.

"Uvedomujeme si, že ministerstvo financií, ktoré nakladá s prostriedkami daňových poplatníkov, aktuálne čelí mnohým výzvam," uviedol výkonný riaditeľ Incheby Alexander Rozin ml. Preto podľa neho prichádzajú aj s výrazne ekonomickejším riešením centra za polovičnú sumu.

"Zároveň plánujeme vytvoriť špičkové multimediálne centrum, ktoré by mohlo slúžiť aj na svetové filmové produkcie a Bratislava by tak dokázala ťažiť nielen z kongresov a kultúrnych podujatí," pokračoval Rozin. Incheba naďalej štátu ponúka aj pomoc so spracovaním koncepcie rozvoja kongresovej turistiky, ktorá na Slovensku dlhodobo chýba, a je pritom základným predpokladom jej rozvoja.

Vybudovanie maríny

V prípade, že lokalita Incheby bude spomedzi ďalších uchádzačov vybraná na vybudovanie NKKC, spoločnosť plánuje z vlastných prostriedkov na pravom brehu Dunaja vybudovať marínu s vyhliadkovou plošinou a oddychovým priestorom pre všetkých obyvateľov a návštevníkov Bratislavy.

Marína by zároveň mala slúžiť na prepravu účastníkov kongresov medzi Viedňou, ktorá patrí medzi kongresové veľmoci, a hlavným mestom Slovenska. Rovnako by mohla prepojiť oba brehy Dunaja a zatraktívniť a zjednotiť dopravu v meste.



Rozhodnutie o tom, kde by mohlo v Bratislave v budúcnosti stáť Národné kultúrne a kongresové centrum (NKKC), by malo padnúť už v polovici augusta. Pre agentúru SITA to ešte 5. augusta uviedol štatutárny zástupca občianskeho združenia NKKC Miroslav Križan.

„Aktuálna situácia je taká, že sme boli poverení uznesením vlády vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti na tento projekt, ktorú bude vláda následne posudzovať," uviedol s tým, že štúdiu momentálne finalizujú a predložia ju do 15. augusta.



Následne, do konca septembra, bude Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR projekt posudzovať a vláda rozhodne o tom, či NKKC podporí aj finančne. V prípade kvalitného projektu s vysokou hodnotou štát prisľúbil podporu až do výšky 60 miliónov eur.

Združenie aktuálne posudzuje tri finálne zámery, z ktorých vyberie ten, ktorý sa najviac približuje požiadavkám NKKC. Prvým je Nový Istropolis od spoločnosti Immocap, druhým je Nové Lido od JTRE a tretím je spomínané centrum vo výstavnom areáli Incheba.