Daniari evidujú výpadky e-kasy, tržbu treba evidovať náhradným spôsobom

Chyba vznikla u jedného z dodávateľov pokladníc.

13. aug 2021 o 14:51 SITA

BRATISLAVA. Finančná správa eviduje v týchto dňoch výpadky v systéme e-kasa pri niektorých subjektoch používajúcich online registračnú pokladnicu. Ako v tlačovej správe informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská, chyba vznikla u jedného z dodávateľov pokladníc. Týkať by sa to mohlo približne 3 876 aktívnych pokladníc.



„Podnikateľov upozorňujeme, aby v prípade výpadku, či poruchy pri evidencii tržieb postupovali náhradným spôsobom, ako to ukladá zákon," uviedla hovorkyňa. S dodávateľom, u ktorého vznikla chyba, finančná správa aktívne komunikuje. Podnikatelia však majú podľa Rybanskej k dispozícii aj bezplatné riešenie v podobe virtuálnej registračnej pokladnice .



Ak nastane porucha on-line registračnej pokladnice alebo koncového zariadenia, podnikateľ je povinný obnoviť prevádzku tejto pokladnice alebo tohto zariadenia do 48 hodín od vzniku poruchy alebo začať používať inú on-line registračnú pokladnicu alebo iné koncové zariadenie. Počas prerušenia prevádzky je podnikateľ povinný vystavovať paragón, a to v dvoch vyhotoveniach.

Článok pokračuje pod video reklamou

Originál paragónu bez zbytočného odkladu po prijatí platby alebo vrátení platby za vrátený tovar alebo poskytnutú službu pri jej reklamácii odovzdá kupujúcemu a kópiu si ponechá.



Údaje z vyhotovených paragónov je podnikateľ povinný zaevidovať v pokladnici, ktorej prevádzka bola prerušená, najneskôr do desiatich dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka obnovená.