Bratislavské aj letisko Sliač majú nových manažérov vo vedení

Vo vedení spoločností došlo k personálnym zmenám.

12. aug 2021 o 13:19 SITA

BRATISLAVA. Vo vedení spoločností Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s., a Letisko Sliač, a. s., nastali personálne zmeny.

Novými členmi predstavenstva bratislavského letiska na základe výsledkov výberového konania sa stali Gabriel Domšitz, ktorý na letisku pracuje 15 rokov, a Otto Szőke, ktorý pôsobil v bankovom sektore.

Článok pokračuje pod video reklamou

Novým členom a zároveň predsedom predstavenstva Letiska Sliač je Radoslav Krajči. Informovalo o tom ministerstvo dopravy.



"Považujem za mimoriadne dôležité, aby funkciu členov predstavenstva zastávali kvalifikovaní odborníci spĺňajúci profesionálne kritériá," povedal minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina).

"Skúsení odborníci sú kľúčoví pre zvládnutie výziev, ktorým letiská čelia počas pandémie," dodal šéf rezortu dopravy.



Do výberového konania na členov predstavenstva letiska v hlavnom meste sa prihlásilo 11 uchádzačov, z toho dvaja neprišli. Výberové konanie sa uskutočnilo na ministerstve dopravy minulý týždeň.

Z pozície dočasne zvoleného člena predstavenstva letiskovej spoločnosti v Bratislave minister dopravy zároveň odvolal Imricha Ancina k 11. augustu. Predsedom predstavenstva bratislavského letiska je Dušan Keketi, ktorý úspešne absolvoval výberové konanie na člena predstavenstva v marci tohto roka, a následne bol vymenovaný do funkcie na čele spoločnosti.



Krajči sa stal novým členom a predsedom predstavenstva Letiska Sliač od 11. augusta. Ďalším členom predstavenstva spoločnosti je Peter Ťapuška. Obaja súčasní členovia predstavenstva letiska na Sliači sú v súlade so stanovami spoločnosti zvolení do času výberového konania, maximálne však na šesť mesiacov.

Jedno miesto člena predstavenstva je neobsadené. V najbližšom období ministerstvo dopravy v súlade s platnou legislatívou podá návrh na likvidáciu spoločnosti Letisko Sliač.