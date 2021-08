Hlasujte za projekty firiem, ktoré menia Slovensko k lepšiemu

VIA BONA 2020

Spúšťame hlasovanie o cenu pre najlepší príklad zodpovedného podnikania.

16. aug 2021 o 0:00 Nadácia Pontis

(Kliknutím na názov firmy v ankete uvedenej na začiatku článku jej odovzdáte svoj hlas. Nominované projekty firiem nájdete nižšie.)

Anketa:

Hlasovanie o Cene verejnosti Via Bona Slovakia Ares 8 Nádvorie 5 Natur-Pack 8 Orange 2 Sensoneo 13 Tesco Stores 0 Wasco 5 Potvrďte svoj hlas Hlasovalo: 41

Hlasovanie otvorené:

od: 16.08.2021 00:00

do: 05.09.2021 11:00

Už po 21. raz udelí Nadácia Pontis ocenenie Via Bona Slovakia. To ako jediné na Slovensku zviditeľňuje príklady zodpovedného a férového podnikania. Inšpiruje nimi ďalšie firmy, aby nad rámec zákona pomáhali okoliu a zamestnancom, životnému prostrediu, bojovali s korupciou alebo riešili spoločensky dôležité témy.

Do 21. ročníka firmy prihlásili 71 nominácií. Spomedzi nich porota posunula do finále 21, ktoré budú súťažiť o víťazstvo v siedmich kategóriách. Ôsmeho víťaza vyberú čitatelia denníka SME, ktorí za svojho favorita môžu zahlasovať od 16. augusta do 5. septembra. Okrem toho bude odovzdaná aj špeciálna cena Dobre spravovaná firma.

Pozrite si sedem nominácií a v pripravenej ankete môžete kliknúť na názov firmy, ktorej chcete dať hlas. Nadácia Pontis oznámi výsledky tohtoročnej ceny Via Bona 8. septembra.

Ares

video //cdn.jwplayer.com/players/EIWoyV4K-59OQ4sBA.html

Spoločnosť Ares poskytuje produkty a služby na prekonávanie bariér pre ZŤP a seniorov so zníženou pohyblivosťou, s cieľom poskytnúť im plnohodnotný život. Firma sa zameriava nielen na riešenia šité na mieru, ale aj na osvetovú činnosť a pomoc pri zorientovaní v legislatíve. Pre svojich zákazníkov usporadúva rôzne podujatia a pravidelne im zasiela užitočné informácie. Priestory firmy sú bezbariérové a plne prispôsobené pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorí tvoria 25 % všetkých zamestnancov.

Nádvorie

video //cdn.jwplayer.com/players/0CqN1Poq-59OQ4sBA.html

Na Nádvorí v centre Trnavy sa organizujú desiatky (nielen) kultúrnych podujatí. Poskytuje priestor pre komunitné centrum, miestne rádio, kultúrne centrum, coworking, remeselnú pekáreň či gastronomické služby. Nosnou časťou aktivít sú štipendijné programy. Študentom, mladým tvorcom, či podnikateľom ponúkajú príležitosť na rozvoj prostredníctvom osobných mentorov, školení, workshopov aj aktívnej komunity.

Natur-Pack

https://cdn.jwplayer.com/players/EPacIW6T-tpH9YyAV.html

Spoločnosť Natur-Pack okrem iných činností vzdeláva výrobcov i verejnosť v environmentálnej oblasti. Najefektívnejším nástrojom jej vzdelávania sa stal YouTube portál, prostredníctvom ktorého od roku 2017 zverejňuje vlastné videoreportáže s témami ako triedenie odpadov, recyklácia, zero waste koncept či predchádzanie vzniku odpadov. Ide o vôbec prvý samostatný YouTube portál na Slovensku, ktorý sa komplexne zaoberá touto problematikou.

Orange

https://cdn.jwplayer.com/players/qnlinU6q-tpH9YyAV.html

Spoločnosť Orange Slovensko od začiatku krízy reagovala na alarmujúce dáta o dlhodobých vplyvoch pandémie na duševné zdravie. Obrátili sa na ňu linky pomoci na čele s OZ IPčko s prosbou o vytvorenie novej linky na poskytovanie dištančného poradenstva. Spoločnosť tak vytvorila nové call centrum a IPčku upravila aplikáciu na videoporadenstvo, ktoré prebieha cez chat a email. Kapacitne sa podarilo posilniť aj Linku detskej istoty a Ligu za duševné zdravie. Popri projekte vznikla aj iniciatíva www.pomozeme-krizovelinky.sk.

Sensoneo

https://cdn.jwplayer.com/players/0QuUlIeC-tpH9YyAV.html

Sensoneo sa venuje vývoju inovatívnych riešení pre manažment odpadov. Spoločnosť vyvinula WatchDog, technologický nástroj, ktorý pomáha samosprávam stransparentniť proces odpadového hospodárstva a zabraňuje ovplyvňovaniu dát ľudským faktorom. Technológia automaticky zaznamenáva všetky úkony, ktoré sa počas zberu odpadu realizujú. Nevyžaduje si zároveň ani ručnú obsluhu čítačky, čím výrazne optimalizuje náklady samosprávy a dáva jej dáta potrebné pre zefektívnenie nakladania s odpadom.

Tesco

https://cdn.jwplayer.com/players/jdqY7xxW-tpH9YyAV.html

Spoločnosť Tesco Stores SR v roku 2020 spustila komplexný program na posilňovanie kultúry diverzity a inklúzie. Jeho vyvrcholením bol 3-týždňový Festival rôznorodosti, ktorého sa zúčastnilo viac ako 2 000 zamestnancov. Firma okrem toho zaviedla v rámci programu adresné benefity podľa potrieb zamestnancov, zvýšila počet zamestnancov so zdravotným znevýhodnením a preškolila všetkých kolegov vo vytváraní inkluzívneho prostredia na pracovisku. Tesco vypracovalo aj hĺbkovú správu o rozdieloch v odmeňovaní.

Wasco

https://cdn.jwplayer.com/players/RnbAiFgY-tpH9YyAV.html

Wasco prevádzkuje sociálny podnik v podobe práčovne a žehliarne v obci Valaská pri Brezne. V súčasnosti zamestnáva 31 ľudí, pričom spája ľudí so zdravotným znevýhodnením a ťažko zamestnateľných, predovšetkým slobodné matky, Rómov či dlhodobo nezamestnaných. Svoje služby poskytuje nemocniciam a domovom sociálnych služieb. Zamestnancom ponúka okrem adekvátneho ohodnotenia aj posilnený počiatočný tréning, školenia zamerané na rozvoj pracovných zručností, sociálnu poradenskú činnosť a spoločné komunitné aktivity.

Redakcia denníka SME vybrala do hlasovania o cenu verejnosti týchto sedem firiem. Ak by ste si chceli prečítať príbehy všetkých finalistov, nájdete ich na stránke Nadácie Pontis.