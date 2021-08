Viac ako polovica Slovákov sa teší na budúcnosť

Na budúcnosť sa Slováci tešia skôr kvôli rodine, bývaniu, ale aj digitalizácii.

11. aug 2021 o 12:08 SITA

BRATISLAVA. Slováci sú opatrní optimisti, viac ako polovica sa teší na budúcnosť.

Vyplýva to z prieskumu Slovenskej sporiteľne, ktorý uskutočnila v období od 16. júla do 10. augusta na vzorke 1 727 dospelých respondentov.

Ako však v stredu na tlačovej konferencii doplnil analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák, v prieskume mali zhruba aj tretinu ľudí, ktorí sa skôr obávajú budúcnosti a 6 percent sa jej veľmi bojí.

Obavy o životné prostredie

Na budúcnosť sa Slováci tešia skôr kvôli rodine, bývaniu, ale aj digitalizácii. V rámci digitalizácie najviac ľudí oceňuje to, že budú zrýchlené komunikácie a jednoduchší prístup k informáciám.

V rámci obáv najviac vyšla do popredia v prieskume politická situácia u nás, vyjadrilo sa tak 66 percent respondentov.

Až 56 percent ľudí sa obáva toho, akým smerom sa uberie stav životného prostredia. Zhruba 13 percent ľudí sa zároveň obáva digitalizácie.

Plat aspoň 1 300 eur a úspory 20 000

Ľudia sa v tomto smere boja straty sociálnych kontaktov alebo straty súkromia. Vplyv pandémie je cítiť a takmer 40 % respondentov sa budúcnosti obáva viac ako predtým.

Približne 55 percent ľudí vníma očkovanie ako niečo, prečo sa môžu na svoju budúcnosť tešiť.

Pesimisti k tešeniu sa potrebujú plat aspoň 1 300 eur a úspory 20 000 eur. Realitou je, že priemerná nominálna mzda v prvom štvrťroku bola na úrovni 1 124 eur.

Mzdy by však podľa Horňáka mali rásť. No tretia vlna pandémie môže ešte podľa neho „zamiešať karty“. Avšak mala by byť podľa analytika slabšia, ako predošlé dve.