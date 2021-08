Technologickí giganti znižujú príspevky za prácu z domu podľa lokality

Zamestnanci môžu totiž prísť o časť peňazí, ak si zvolia natrvalo prácu z domu.

10. aug 2021 o 14:46 TASR

NEW YORK. Zamestnanci spoločnosti Google, ktorí pred pandémiou nového koronavírusu pracovali v jednej kancelárii, môžu mať rozdielne príjmy.

Môžu totiž prísť o časť peňazí, ak si zvolia natrvalo prácu z domu. Zvlášť tí, čo dochádzajú z väčšej vzdialenosti.

Nižšie platy pre vzdialených zamestnancov

Dôvodom sú zmeny pri výpočte kompenzácií. Ide o experiment v Silicon Valley, ktorý často určuje trendy pre ostatných veľkých zamestnávateľov.

Facebook a Twitter tiež znižujú finančné príspevky pre tzv. vzdialených zamestnancov, ktorí sa sťahujú do menej drahých regiónov. Aj menšie spoločnosti vrátane Reddit a Zillow prešli na tzv. lokalizačné mzdové modely.

Kalkulačka

Internetový vyhľadávač Google, ktorý vlastní spoločnosť Alphabet, ponúkol zamestnancom kalkulačku, ktorá im umožní vidieť vplyv lokality na ich príjmy. V praxi tak môžu niektorí zamestnanci, najmä tí, ktorí dochádzali do práce z väčšej diaľky, prísť o časť peňazí bez zmeny adresy.

„Naše kompenzačné balíčky boli vždy určované na základe lokality. A vždy platíme hornú hranicu príjmu na miestnom trhu podľa toho, kde zamestnanec pracuje,“ povedal hovorca spoločnosti Google s tým, že plat sa bude líšiť v závislosti od mesta a štátu.

Radšej bude dochádzať

Jeden zamestnanec spoločnosti Google, ktorý pre obavy z odvetných opatrení chcel zostať v anonymite, pred pandémiou dochádzal do kancelárie v Seattli z blízkeho okresu.

Podľa kalkulačky Google pri práci z domu vzhľadom na lokalitu pravdepodobne príde o 10 percent z príjmu. Nástroj na určovanie mzdy na základe lokality bol spustený v júni.

Tento zamestnanec zvažoval prácu na diaľku, ale napriek dvojhodinovému dochádzaniu sa rozhodol pokračovať v kancelárii.

Predpokladaná redukcia jeho príjmu totiž zodpovedá sume, ktorú dostal pri poslednom povýšení. Ako dodal, tvrdo pracoval, aby postúpil v kariére a získal lepší plat. Pri práci z domu by všetka jeho snaha vyšla nazmar.

Google to nemusí robiť

Jake Rosenfeld, profesor sociológie na Washingtonskej univerzite v St. Louis, ktorý skúma spôsob určovania miezd, uviedol, že štruktúra platov spoločnosti Google vyvoláva poplach v súvislosti s tým, kto bude tieto dôsledky pociťovať najakútnejšie, a to vrátane rodín.

„Je jasné, že Google to nemusí robiť,“ povedal Rosenfeld.

Pripomenul, že Google doposiaľ vyplácal týmto zamestnancom plnú mzdu. Problém tak nie je v tom, že si nemôže dovoliť pokračovať v tom, aj keby pracovali z domu.

Kritika na spôsob výpočtu mzdy

Podľa návrhu internej kalkulačky zamestnanec žijúci v Stamforde v Connecticute, hodinu vlakom z New Yorku, by mal o 15 percent nižšiu mzdu, ak by pracoval z domu, zatiaľ čo kolega z tej istej kancelárie žijúci v New York City by nevidel žiadne škrty pri práci z domu.

Návrh kalkulačky ukázal 5 až 10 percent rozdiely v oblastiach Seattle, Boston a San Francisco.

Niektorí zamestnanci Google hovoria o znížení platov až o 25 percent, ak odídu zo San Francisca do podobne drahého regiónu, ako je napríklad Lake Tahoe.

Google údajne pri kalkulačke používa metropolitné štatistické oblasti (U.S. Census Bureau statistical areas, CBSA).