Len desatina nemeckých firiem počas pandémie zmenila subdodávateľov

Presun produkcie naspäť do Nemecka by viedol k výraznému zmenšeniu prosperity.

10. aug 2021 o 12:21 SITA

BRATISLAVA. Napriek pandémii koronavírusu sa len malý počet nemeckých firiem preorientoval na domácich subdodávateľov.

Vyplýva to zo štúdie mníchovského inštitútu Ifo a Nadácie Konrada Adenauera.

Z asi 5-tisíc firiem, ktoré v rámci štúdie oslovili, iba desatina má v úmysle výraznejšie sa v budúcnosti spoliehať na domáce dodávateľské reťazce.

„Namiesto toho mnohé firmy plánujú zväčšiť svoje sklady a rozšíriť počet dodávateľov," uviedla Lisandra Flachová, riaditeľka Strediska pre medzinárodnú ekonomiku pri inštitúte Ifo.

Zo štúdie zároveň vyplýva, že presun produkcie naspäť do Nemecka by viedol k výraznému zmenšeniu prosperity.

„Takýto presun by mohol spôsobiť pokles nemeckého reálneho ekonomického výkonu o takmer 10 percent," konštatovala Flachová.

Podobný dôsledok by mal presun produkcie do európskych krajín susediacich s Nemeckom, čo by nemecký hrubý domáci produkt znížilo o 4,2 percenta.