Ceny ropy sa mierne zotavili

Rast bol mierny kvôli obmedzeniam v Číne.

10. aug 2021 o 11:55 TASR

TOKIO. Po zaznamenaní trojtýždňového minima v predchádzajúcom obchodovaní sa ceny ropy v utorok zotavili, rast bol však mierny. Dôvodom je zvyšujúci sa počet infikovaných variantom delta nového koronavírusu a z toho vyplývajúce obmedzenia v Číne, čo by mohlo zasiahnuť dopyt po rope.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.23 h SELČ 69,29 USD (58,92 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 25 centov (0,36 %). V pondelok (9. 8.) na záver obchodovania klesla o 2,3 %.

Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 66,88 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 40 centov (0,60 %). Na záver pondelkového obchodovania zaznamenala pokles o 2,6 %.

Počet infikovaných variantom delta nového koronavírusu v Číne sa každým dňom zvyšuje a niektoré čínske mestá pristúpili k rozsiahlemu plošnému testovaniu. "Vývoj situácie v Číne je stále plný otáznikov a nikto nevie odhadnúť, ako sa to odrazí na dopyte po rope a jej cenách," uviedli analytici z ING Economics. Dodali však, že na ceny komodity stále tlačí aj vyšší kurz dolára.

Vývoj cien bude ovplyvňovať aj situácia v USA, kde sa Senát pripravuje na hlasovanie o infraštruktúrnom balíku v hodnote 1 bilión USD. Hlasovať sa bude v utorok a v prípade, že Senát návrh zákona schváli, bude to znamenať podporu ekonomike a zvýšený dopyt po rope, dodali analytici. Na druhej strane, aj v USA počet infikovaných variantom delta rastie, čo podľa analytikov zhoršuje vyhliadky pre rast americkej ekonomiky.

Podporu cenám ropy by však mohli dať najnovšie informácie o zásobách komodity v USA za minulý týždeň. Analytici odhadujú, že zásoby ropy, ako aj benzínu a ropných destilátov v týždni do 6. augusta klesli. Ak sa ich odhad potvrdí, v prípade benzínu to bude znamenať pokles už štvrtý týždeň po sebe.

(1 EUR = 1,1761 USD)