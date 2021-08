Podnikateľ Koval získal podiel vo firme Pharmos

Spoločnosť Pharmos pôsobí v oblasti veľkodistribúcie liekov a zdravotníckych pomôcok.

9. aug 2021 o 12:38 SITA

BRATISLAVA. Protimonopolný úrad (PMÚ) schválil koncentráciu podnikateľov Igor Koval, TOP Pharmex Rišňovce, spol. s r.o., a Pharmos, a.s. Tá spočíva v získaní spoločnej kontroly podnikateľmi Igor Koval a TOP Pharmex Rišňovce (TPR) nad spoločnosťou Pharmos.

Po vyhodnotení podkladov dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 6. augusta tohto roka.



Podnikateľ Igor Koval, resp. spoločnosti patriace do ekonomickej skupiny kontrolovanej týmto podnikateľom, pôsobia na Slovensku v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach konečným zákazníkom a veľkodistribúcie zdravotníckych pomôcok. Ekonomická skupina, do ktorej patrí podnikateľ TPR, pôsobí v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach konečným zákazníkom.

Spoločnosť Pharmos pôsobí v oblasti veľkodistribúcie liekov, zdravotníckych pomôcok, prekurzorov a omamných a psychotropných látok. Pôsobí tiež v oblasti prevádzkovania medicínskeho zariadenia a spôsobom popísaným v rozhodnutí v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach konečným zákazníkom.



Ako informoval úrad, pri posudzovaní dopadov predmetnej koncentrácie sa zameral na oblasti, kde sa aktivity účastníkov koncentrácie prekrývajú, teda oblasť poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach a oblasť veľkodistribúcie zdravotníckych pomôcok.

Úrad posudzoval dopady koncentrácie v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach, pričom zvažoval aj alternatívne užšie geografické vymedzenie relevantného trhu v tejto oblasti.

Úrad pre žiadnu z posudzovaných alternatív nezistil súťažné obavy, ktoré by vznikli v dôsledku koncentrácie. Rovnako v prípade oblasti veľkodistribúcie zdravotníckych pomôcok úrad nezistil súťažné obavy v dôsledku horizontálneho prekrytia aktivít jej účastníkov.

PMÚ vyhodnocoval tiež možné vertikálne prepojenia medzi účastníkmi vznikajúce v dôsledku koncentrácie. „Ohľadom predmetných vertikálnych prepojení úrad dospel k záveru o neexistencii súťažných obáv,“ dodala hovorkyňa PMÚ SR Adriana Oľšavská.