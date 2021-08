Philip Morris zvýšil ponuku na prevzatie farmaceutickej firmy Vectura

Vectura je skôr za ponuku firmy Carlyle.

9. aug 2021 o 10:46 SITA

WASHINGTON. Americký výrobca cigariet Philip Morris zvýšil ponuku na prevzatie britskej farmaceutickej spoločnosti Vectura na viac ako 1 miliardu libier.

Vectura vyrába inhalované lieky a pomôcky na ich aplikáciu pre liečbu respiračných ochorení, ako je astma. K jej klientom patria napríklad firmy Novartis a GSK.

Firma Philip Morris, ktorá je producentom cigariet Marlboro, zvýšila svoju ponuku na 1,65 libry za akciu po tom, ako americká private equity firma Carlyle v piatok za prevzatie spoločnosti Vectura ponúkla 958 miliónov libier.

Informuje o tom portál bbc.com.



Vectura ešte neodpovedala na žiadosť o vyjadrenie sa k novej ponuke. Predtým však konštatovala, že je za ponuku firmy Carlyle.

V piatok Vectura vyslovila presvedčenie, že by mohla byť v lepšej pozícií, ak ju bude vlastniť Carlyle a poukázala na „hlásenú neistotu v súvislosti s tým, aký vplyv by malo na širšiu základňu akcionárov to, ak by ju vlastnila spoločnosť Philip Morris."



Americký výrobca cigariet novú ponuku na prevzatie firmy Vectura predložil po tom, ako povedal, že by mohol prestať predávať cigarety vo Veľkej Británii do desiatich rokov, keďže sa orientuje na alternatívy, ako je napríklad zahrievaný tabak.