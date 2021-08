Doležal: Problém so zdražovaním stavebných materiálov má aj časovú rovinu

Minister to chce riešiť aj s Úradom pre verejné obstarávanie.

6. aug 2021 o 7:33 TASR

BRATISLAVA. Problém so zdražovaním stavebných materiálov má nielen finančnú, ale aj časovú rovinu. Upozornil na to minister dopravy a výstavby Andrej Doležal, nominant Sme rodina, počas štvrtkového live streamu na sociálnej sieti.

O probléme chce hovoriť s Úradom pre verejné obstarávanie a stretnutie má už dohodnuté aj s premiérom Eduardom Hegerom zo strany OĽANO.

"V utorok mám stretnutie s pánom premiérom, budem ho informovať o tejto situácii a aj o prípadných riešeniach," spomenul Doležal.

Financie a čas

Problematika zdražovania stavebných materiálov má podľa jeho slov dve roviny – finančnú a časovú. Finančná rovina problému je tu najmä preto, lebo väčšina zmlúv vychádzajúcich z verejného obstarávania zakazuje meniť jednotkovú cenu vysúťažených tovarov a komodít.

"Môžem dodatkovať zmluvu o tzv. nadpráci, napríklad, že sa ukáže, že bolo treba viac betónu či železa. Taký dodatok spraviť môžem, zákon o verejnom obstarávaní na to pamätá. Ale zvyšovať jednotkové ceny nedokážem a nesmiem," ilustroval minister.

Pri riešení tohto problému si chce Doležal "sadnúť" aj s ÚVO.

"V prípade, ak to bude preukázateľné, viem si predstaviť zásadné usmernenie ÚVO, ktoré by povedalo, že v týchto a týchto prípadoch to môžeme brať ako vis maior (vyššiu moc, pozn. TASR)," uviedol Doležal.

Preukazovať by sa to mohlo napríklad dátami od Štatistického úradu SR. Minister pripúšťa aj možnosť rýchlej zmeny zákona o verejnom obstarávaní.

Problémom však je aj čas. Materiál je totiž predražený hlavne pre jeho nedostupnosť, čo môže oddialiť termín výstavby niektorých stavieb. Pri európskom financovaní však každý dodatok, ktorý má za následok posunutie termínu výstavby, prináša aj korekciu.

"To znamená, že ak dostaneme 25 % korekciu, tých 25 % nesmieme čerpať z eurofondov, ale budeme to musieť vykryť z vlastných zdrojov," uzavrel Doležal. V tomto prípade bude chcieť Doležal apelovať aj na Európsku komisiu, aby prípadné predĺženia pre nedostatok nejakej komodity nemali za následok udelenie korekcie.

Meškanie dodávok

Minister zhrnul, že v súvislosti s pandémiou a meškaním dodávok najmä z Ázie má stavebný trh obrovský problém s vybranými komoditami.

"Oceľ, železo, stavebné drevo – ceny niektorých takýchto komodít rástli medzikvartálne o niekoľko desiatok percent, aj o 80 či 100 %," podotkol minister.

Rezort má podľa jeho slov signály od niektorých zhotoviteľov, že majú reálny problém, ktorý môže v prípade neriešenia eskalovať až do toho, že odstúpia od stavby, lebo za týchto okolností nedokážu garantovať zmluvné ceny.