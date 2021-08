Predaj nových áut v Británii klesol na najnižšiu úroveň za vyše 20 rokov

Dôvodom sú problémy s nedostatkom polovodičov.

5. aug 2021 o 11:22 TASR

LONDÝN. Predaj nových áut v Británii v júli klesol na najnižšiu úroveň pre tento mesiac od roku 1998. Dôvodom sú problémy s nedostatkom polovodičov, ktoré zasiahli automobilky na celom svete. Informovala o tom vo štvrtok britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT).

Aj príkaz na izoláciu státisícov ľudí, ktorí prišli do kontaktu s pozitívne testovanými na ochorenie Covid-19, sa dotkol automobilového odvetvia.

Podľa SMMT sa počet novozaregistrovaných automobilov v Spojenom kráľovstve v júli 2021 znížil medziročne o 29,5 percenta na 123 296 kusov. Tento výsledok však ovplyvnil vlaňajší strmý nárast predaja po opätovnom otvorení autosalónov, ktoré boli zatvorené počas prvej blokády na zastavenie pandémie ochorenia Covid-19.

Vzhľadom na nárast nových prípadov nákazy minulý mesiac aplikácia sledovania kontaktov Národnej zdravotnej služby upozornila státisíce ľudí, aby sa na 10 dní izolovali po stretnutí s pozitíve testovanými. Medzitým sa však situácia zlepšila a aj aplikáciu čakajú zmeny.

„V najbližších týždňoch dôjde k zmenám v politike samoizolácie," uviedol riaditeľ SMMT, podľa ktorého by to malo firmám pomôcť zmierniť problémy s neprítomnosťou zamestnancov. Nedostatok polovodičov však pravdepodobne zostane problémom najmenej do konca tohto roka, dodal.

Združenie SMMT zároveň mierne znížilo svoju celoročnú prognózu predaja áut na približne 1,82 milióna vozidiel.