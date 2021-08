Milióny Američanov o bývanie neprídu, vydali nové moratórium na vysťahovanie

Nový zákaz sa vzťahuje asi na 90 percent nájomcov.

4. aug 2021 o 6:12 TASR

WASHINGTON. Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v utorok vydalo nové federálne moratórium na vysťahovanie ľudí z niektorých prenajímaných nehnuteľností. Takéto opatrenie vláda USA zaviedla prvýkrát vlani v marci, na začiatku pandémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako v noci na stredu informovala agentúra AFP, "limitovaný" zákaz vysťahovania sa zameria na oblasti s vysokým počtom koronavírusových infekcií.

Vysťahovanie = nárast počtu nakazených

Takáto ochrana pred vysťahovaním ľudí z domov a bytov potrvá 60 dní - do 3. októbra - a mohla by pokryť približne 90 percent nájomcov domov a bytov, dodala televízia CNN.

Súvisiaci článok V USA sa končí zákaz vysťahovania, milióny ľudí môžu prísť o bývanie Čítajte

Pôvodné moratórium, vydané CDC, prestalo platiť minulú sobotu a odvtedy bola administratíva prezidenta USA Joea Bidena pod tlakom, aby hľadala riešenie tejto situácie a zabránila tak aj sociálnym tragédiám, ale najmä šíreniu nového koronavírusu.

Výsledky jedného z výskumov totiž ukázali, že vysťahovanie ľudí z ich prenajímaných domovov vedie k nárastu počtu nakazených koronavírusom i úmrtí.

Niektoré štáty vyhlásili moratórium samy

Biely dom už dávnejšie upozornil, že zákaz vysťahovania nemôže opäť predĺžiť, lebo najvyšší súd v júni rozhodol, že je to možné iba prostredníctvom legislatívy. Kongres má však teraz parlamentné prázdniny, upozornila AFP.

V snahe riešiť tento sociálny problém prezident Biden apeloval na úrady všetkých úrovní, aby prijali opatrenia na ochranu nájomcov, a to najmenej na najbližšie dva mesiace.

11 miliónov Američanov má dlhy na nájomnom

Kalifornia a New York - okrem iných subjektov - už takéto rozhodnutia prijali. Mimo ohrozenia na najbližších pár týždňov je vďaka tomu tretina nájomníkov.

Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová v pondelok na brífíngu vyzvala, aby takto zareagovali aj ďalšie štáty.

Zo 45 miliárd poskytli tri

Podľa AP nie je jasné, ako súd zareaguje na toto nové moratórium vydané CDC. AFP vo svojej správe konštatuje, že toto nové opatrenie by mohlo jednotlivým štátom a mestám prinajmenšom poskytnúť viac času na rozdelenie pomoci vo výške 45 miliárd dolárov, ktorú vyčlenil Kongres na prenájmy. Do konca júna sa z týchto peňazí dostali do domácností sotva tri miliardy dolárov.

Dlhy na nájomnom má momentálne viac ako 11 miliónov Američanov a majitelia prenajímaných nehnuteľností sa búria proti odkladu splátok.

Mnohí odborníci, aktivisti a demokratickí zákonodarcovia upozorňujú, že ľudia vysťahovaní z podnájmov a odkázaní na život na ulici sú a budú vystavení riziku nakazenia sa delta variantom koronavírusu SARS-CoV-2, čo môže následne ohroziť návrat americkej ekonomiky do normálu.

Protest demokratov

Proti ukončeniu platnosti moratória sa pred Kapitolom vo Washingtone počas uplynulého víkendu začal protest demokratickej členky Snemovne reprezentantov Cori Bushovej zo štátu Missouri, ku ktorej sa v pondelok pridali aj demokratickí členovia Kongresu Alexandria Ocasiová-Cortezová, či Jimmy Gonzalez a ďalší.

Bushová v pondelok na Kapitole rokovala o probléme s vysťahovaním aj s viceprezidentkou USA Kamalou Harrisovou.

Bushová zverejnila svoj životný príbeh, keď bola pred rokmi - ako mladá matka - nútená dočasne bývať vo svojom aute. "Potrebujeme toto moratórium," uviedla podľa AP na základe svojej skúsenosti.