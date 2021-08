Aj Za ľudí má výhrady voči Krajniakovej dôchodkovej reforme

Novelu o sociálnom poistení kritizovala aj SaS.

3. aug 2021 o 12:45 TASR

BRATISLAVA. Koaličná strana Za ľudí má výhrady voči novele zákona o sociálnom poistení z dielne ministra práce, sociálnych vecí a rodina Milana Krajniaka (Sme rodina), ktorá tvorí prvú časť dôchodkovej reformy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie strany.

Hlavný ekonóm strany Tomáš Meravý za zásadný problém považuje, že návrh zákona zvyšuje deficit verejných financií o viac než 500 miliónov eur ročne, čo by bolo podľa neho nezodpovedné.

"Zároveň strana Za ľudí nepovažuje za správne, aby sa zvyšovalo celkové daňovo-odvodové zaťaženie práce," dodalo tlačové oddelenie a spresnilo, že strana by so zrušením stropov pre sociálne poistenie súhlasila len vtedy, ak by bolo vykompenzované obnovením rovnej dane z príjmu a plošným znížením sadzieb sociálneho poistenia.

Súvisiaci článok SaS nesúhlasí so zvýšením odvodov, s ktorým počíta Krajniakova reforma Čítajte

"Pokiaľ ide o navrhovanú reformu z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu pre výpočet dôchodkov na 2,5-násobok priemernej mzdy strana Za ľudí nemá problém podporiť," dodalo tlačové oddelenie.

Koaličná strana tvrdí, že udržateľnosť systému dôchodkového zabezpečenia považuje za jednu zo svojich priorít.

Pokladá za nevyhnutné venovať pozornosť zvýšeniu výnosnosti 2. piliera a takisto navrhuje znížiť poplatky za správu príspevkov v 3. pilieri na polovicu, čo by sa premietlo do vyšších dôchodkov. Zákony, ktoré majú riešiť zmeny v týchto dvoch pilieroch, chce rezort práce takisto predstaviť ešte tento rok.

Krajniakovu novelu o sociálnom poistení kritizovali už aj koaličná SaS. Strana vidí problém v zrušení odvodových stropov, ale aj v rodičovskom bonuse.

Za OĽANO sa zase nedávno vyjadril premiér Eduard Heger, ktorý povedal, že dôchodková reforma bude podrobená koaličným dohodám, lebo štát by podľa neho nemal ľuďom sľubovať "holubov na streche".