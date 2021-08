Matovič: Do očkovacej lotérie sa registrovalo 160-tisíc ľudí

V nedeľu sa budú losovať piati ľudia, ktorí môžu po splnení podmienok vyhrať špeciálnu prémiu 100-tisíc eur.

2. aug 2021 o 15:32 TASR

BRATISLAVA. Na očkovaciu prémiu a sprostredkovateľský bonus sa do pondelka do 15:00 zaregistrovalo 160-tisíc ľudí.

Informoval o tom podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič (OĽANO).

V nedeľu sa budú losovať piati ľudia, ktorí môžu vyhrať špeciálnu prémiu 100-tisíc eur. Ak telefón zdvihnú a budú vedieť odpovedať na otázku, ktorú budú vidieť vo vysielaní RTVS, získajú odmenu 100-tisíc eur, inak vyhrávajú tisíc eur.

Ak prvý človek z týchto piatich nezdvihne, ďalšiemu sa zvyšuje výhra na 200-tisíc eur. Ak by nezdvihli a nezodpovedali otázku štyria ľudia, posledný človek tak hrá o 500-tisíc eur.



Od pondelka do piatka bude vylosovaných ďalších 125 ľudí, pre ktorých sú určené ceny od tisíc do 10-tisíc eur. Každý deň bude žrebovaných päť ľudí, ktorí vyhrajú po 10-tisíc eur a 20 ľudí získa po tisíc eur. Zároveň bude raz do týždňa prebiehať elektronické losovanie, žrebovať sa bude 10-tisíc ľudí, ktorí získajú 100 eur.

Losovať sa začne 15. augusta. Dokopy sa podľa Matoviča rozdelí 110-tisíc cien za obdobie 12 týždňov. "Dokopy ceny na očkovaciu prémiu dosiahnu približne 21 miliónov eur," dodal.

Ministerstvo financií spustilo v nedeľu večer stránku www.bytzdravyjevyhra.sk, na ktorej sa môžu zaregistrovať všetci záujemcovia o očkovaciu prémiu alebo sprostredkovateľský bonus v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19. Odmeny majú motivovať ľudí k očkovaniu.