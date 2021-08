Finančná správa pomôže klientom s registráciou na DPH

Finančná správa spúšťa pilotný projekt zameraný na preverovanie žiadostí o registráciu.

2. aug 2021 o 13:06 SITA

BRATISLAVA. Finančná správa (FS) chce uľahčiť svojim klientom registráciu na platbu dane z pridanej hodnoty (DPH). Od pondelka 2. augusta na Daňovom úrade v Bratislave a Daňovom úrade Prešov spúšťa pilotný projekt zameraný na preverovanie žiadostí o registráciu na túto daň.

Klientov chce odbremeniť od administratívnej záťaže a návštev daňových úradov. Po telefonickom alebo emailovom dohovore im pomôže s dokončením registrácie na osobnom stretnutí terénny pracovník daňového úradu. FS o tom informovala v pondelok.



Na osobnom stretnutí si terénny zamestnanec finančnej správy s daňovníkom prejde všetky náležitosti v podanej žiadosti, čím chce FS urýchliť celý proces registrácie, nakoľko správca dane bude môcť týmto spôsobom získať všetky relevantné informácie. Zároveň FS očakáva, že pilotný projekt pomôže odstrániť aj chyby, ktorých sa niekedy daňovníci pri registrácii za platiteľa DPH dopúšťajú.

„Najčastejšie napríklad nesprávne určia výšku obratu, prípadne mesiac dosiahnutia obratu, alebo sa registrujú podľa nesprávneho paragrafu uvedeného v zákone. Okrem toho sa daňovník dozvie všetky potrebné informácie o jeho povinnostiach týkajúcich sa napr. vedenia záznamov, vystavovania faktúr, či podávania kontrolných a súhrnných výkazov," ozrejmila hovorkyňa FS SR Martina Rybanská.



V minulom roku sa celkovo povinne registrovalo 6 005 daňových subjektov. Týka sa to tých, ktorí dosiahli obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Dobrovoľne sa registrovalo 9 133 subjektov.



Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur.