Hlas kritizuje Krajniakovu dôchodkovú reformu i rodičovský bonus

Dôchodková reforma je podľa poslanca Erika Tomáša iba snahou opiť ľudí rožkom.

2. aug 2021 o 11:24 TASR

BRATISLAVA. Minulý týždeň predstavená dôchodková reforma je podľa nezaradeného poslanca a podpredsedu strany Hlas - sociálna demokracia Erika Tomáša iba snahou opiť ľudí rožkom.

Ak reforma z dielne ministra práce sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) prejde v navrhovanom znení, podľa Tomáša definitívne zanikne dôchodkový strop a vek odchodu do dôchodku sa bude automaticky predlžovať podľa strednej dĺžky života.

"Strop mal slúžiť ako poistka, aby ľudia v budúcnosti nemuseli pracovať v neprimerane vysokom veku," okomentovala strana s tým, že podľa Tomáša Krajniakov individuálny dôchodkový strop žiadnou adekvátnou náhradou nie je a v skutočnosti ide len o ďalší druh predčasného dôchodku.

"Ak sa ľudia po 40 odpracovaných rokoch rozhodnú odísť do dôchodku a nedosiahnu v tom čase aktuálny dôchodkový vek, ich penzie im budú krátené. Minister Krajniak len chce opiť ľudí rožkom a prekryť zrušenie dôchodkového stropu, za ktorý on i celé hnutie Sme rodina ešte v opozícii hlasovali," pripomenul Tomáš.

Výhrady má aj k rodičovskému bonusu, ktorý má spočívať v tom, že pracujúce deti budú môcť prispievať svojim rodičom na dôchodok. Podľa neho bude diskriminovať bezdetných dôchodcov, ale aj tých, ktorých deti sú zdravotne ťažko postihnuté, alebo pracujú v zahraničí.

"Rodičovský bonus je zaujímavá idea, ale riešenie je nezvládnuté a nespravodlivé. Navyše, Sociálna poisťovňa by takto prišla o približne 600 miliónov eur ročne, čo je v úplnom rozpore s vládou deklarovaným princípom udržateľnosti dôchodkového systému," dodal Tomáš.

Zároveň ho podľa svojich slov zarazilo, že vláda chce túto dieru látať na úkor budúcich dôchodcov. "Zníženie tzv. dôchodkovej hodnoty ako jednej z veličín pre výpočet dôchodkov, bude v skutočnosti znamenať ich zníženie oproti súčasnému stavu," uzavrel Tomáš.

Krajniak minulý štvrtok (29. 7.) na stretnutí s novinármi predstavil podrobnosti časti dôchodkovej reformy. Tá totiž nebude pripravovaná ako ústavný zákon, ako sa pôvodne plánovalo, ale cez tri bežné zákony. Prvý z nich – novelu zákona o sociálnom poistení – minulý týždeň už predložil rezort do medzirezortného pripomienkového konania.

Obsahuje Krajniakov individuálny dôchodkový strop po odpracovaní 40 rokov i ďalšie zmeny, medzi ktoré patrí napríklad rodičovský bonus. Ten spočíva v tom, že dieťa pracujúce na Slovensku môže prispieť svojim rodičom piatimi percentami zo svojho vymeriavacieho základu. Ak má dvoch rodičov, delilo by sa to rovnomerne, teda 2,5 % z vymeriavacieho základu pracujúceho dieťaťa by dostala matka a 2,5 % otec.