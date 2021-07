WHO varuje pred rizikami e-cigariet a žiada ich reguláciu

Výrobcovia sa často zameriavajú práve na deti tisíckami lákavých chutí.

27. júl 2021 o 18:28 TASR

ŽENEVA. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozorňuje, že elektronické cigarety a podobné zariadenia sú zdraviu nebezpečné a musia byť regulované tak, aby v zárodkoch potlačili taktiku tabakového priemyslu pri získavaní nových, najmä mladých zákazníkov.

Elektronické systémy na podávanie nikotínu (ENDS) nespaľujú ani nevyužívajú tabakové listy, ale namiesto toho sa vyparuje náplň s obsahom nikotínu, ktorý potom užívateľ vdychuje.

"Nikotín je vysoko návykový. ENDS sú škodlivé a musia byť lepšie regulované," apeloval Tedros Adhanom Ghebreyesus, generálny riaditeľ WHO, ktorá v utorok spolu s agentúrou Bloomberg Philanthropies vydala novú správu o boji proti fajčeniu.

Tisíce príchutí na nalákanie maloletých

Tedros vo svojom vyhlásení v mene WHO odporučil, aby štáty, kde ENDS nie sú zakázané, prijali vhodné opatrenia na ochranu svojho obyvateľstva pred škodlivými účinkami ENDS a snažili sa zabrániť ich užívaniu deťmi, dospievajúcimi a inými zraniteľnými skupinami.

V správe sa konštatuje, že výrobcovia takýchto produktov, ktorých paleta sa neustále rozširuje, sa často zameriavajú práve na deti a dospievajúcich, a to tisíckami lákavých chutí - podľa správy ich je údajne už asi 16 000.

Agresívna kampaň po poklese predaja

Miliardár Michael Bloomberg - bývalý primátor New Yorku, ktorý dlhodobo bojuje proti fajčeniu - vo svojom vyjadrení odsúdil najnovšie taktiky tabakových spoločností.

Vysvetlil, že "s poklesom predaja cigariet tabakové spoločnosti začali agresívne propagovať svoje nové výrobky, ako sú elektronické cigarety alebo ohrievané tabakové výrobky, a lobovať u vlád, aby zmiernili svoje nariadenia" obmedzujúce fajčenie.

Podľa Bloomberga je cieľ tabakových spoločností "jednoduchý: vychovať si novú generáciu závislú na nikotíne". Zdôraznil však, že "my to nedopustíme".

Škodlivý vplyv nikotínu na vývoj mozgu

Šéf WHO vo svojom vyhlásení uviedol, že používanie ENDS osobami mladšími ako 20 rokov je podľa WHO obzvlášť znepokojujúce, a to najmä pre škodlivý vplyv nikotínu na vývoj mozgu v tejto vekovej skupine a zdravotné riziká, ktoré môžu spôsobovať niektoré zo zložiek ENDS.

Odborníci WHO tiež vyslovili predpoklad, že u detí, ktoré používajú tieto zariadenia, je vyššia pravdepodobnosť, že sa stanú fajčiarmi.

Obavy z normalizácie fajčenia

WHO vo svojej správe odporúča vládam, aby podnikli všetko potrebné pre to, aby nefajčiarom zabránili v používaní elektronických cigariet a podobných elektronických zariadení.

WHO v tejto súvislosti vyslovuje obavu, že v spoločnosti by mohlo dôjsť k "renormalizácii" fajčenia.

Podľa správy WHO predaj elektronických nikotínových inhalátorov je zakázaný v 32 krajinách.

Ďalších 79 štátov prijalo najmenej jedno opatrenie na obmedzenie ich používania, napríklad zákaz reklamy. WHO však súčasne upozornila, že 84 krajín nemá žiadne opatrenia proti distribúcii tohto typu výrobkov.

WHO tiež zdôrazňuje, že úsilie o reguláciu ENDS nesmie odvádzať pozornosť od samotného boja proti fajčeniu.

Konštatuje, že v mnohých krajinách sveta síce klesol podiel fajčiarov, ale populačný rast má za následok, že celkový počet fajčiarov zostáva znepokojujúco vysoký.

Podľa WHO fajčenie ročne zaviní smrť ôsmich miliónov ľudí, z ktorých milión sú obete pasívneho fajčenia.