Samosprávam chýbajú zdroje na zabezpečenie civilnej ochrany

Do prevencie podľa prieskumu investuje dostatočné prostriedky 6,5 percenta samospráv.

26. júl 2021 o 8:57 SITA

BRATISLAVA. Viac ako 75 percent samospráv nedisponuje dostatočnými finančnými zdrojmi na to, aby napĺňali všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona v oblasti civilnej ochrany.

V tlačovej správe o tom informuje Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Združenie sa v rámci reprezentatívneho prieskumu samospráv pýtalo:

„Disponuje Vaša obec/mesto dostatočnými finančnými zdrojmi na to, aby napĺňala všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona v oblasti civilnej ochrany?“

Až 75,8 percenta respondentov podľa výsledkov konštatovalo, že nedisponujú dostatočnými finančnými zdrojmi najmä pre nedostatočnú podporu zo strany štátu. Iba 7,6 percenta uviedlo, že disponujú dostatočnými finančnými zdrojmi – najmä vďaka vlastným financiám.

Ďalších 3,2 percenta odpovedalo, že disponujú dostatočnými zdrojmi, najmä vďaka financiám zo strany štátu.

Celkovo 2,3 percenta uviedlo, že dostatočnými finančnými zdrojmi nedisponujú pre iný dôvod. K otázke sa nevedelo vyjadriť 10,9 percenta a zvyšných 0,2 percenta uviedlo inú odpoveď.

ZMOS sa respondentov tiež pýtal na investičné opatrenia týkajúce sa zábrany a prevencie voči prírodným alebo priemyselným hrozbám ako napríklad povodne, požiarna ochrana, zosuvy pôdy, dažďová voda, alebo premnoženie hmyzu.

Do prevencie podľa výsledkov investuje dostatočné prostriedky 6,5 percenta opýtaných.

Celkovo 27,4 percenta sa vyjadrilo, že do prevencie investujú, je to jedna z priorít, avšak nedisponujú dostatočnými zdrojmi. Síce do prevencie v rámci civilnej ochrany investujú, ale nie je to jedna z priorít, je postoj 11,8 percenta respondentov.

Až 44,8 percenta respondentov podľa prieskumu pritom uviedlo, že do prevencie neinvestujú, prevažne pre nedostatok zdrojov alebo z iných príčin. K tejto otázke sa nevedelo vyjadriť 9,5 percenta opýtaných.

Prieskum podľa ZMOS uskutočnili v období od 17. mája do 2. júla na reprezentatívnej vzorke 529 samospráv.