Plánujú masívny odstrel diviakov, mäso sa má objaviť v obchodoch

Agrorezort chce znížiť stavy diviačej populácie o 100-tisíc kusov.

22. júl 2021 o 12:38 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo rozsiahlu preventívnu akciu na ochranu slovenských chovov a zastavenie rizika šírenia afrického moru ošípaných.

Agrorezort chce znížiť stavy diviačej populácie o 100-tisíc kusov. Mäso zo zdravých jedincov sa má objaviť na pultoch slovenských obchodov. Informoval o tom na brífingu minister Samuel Vlčan (nominant OĽANO).

Celoplošné riešenie

"Naším cieľom je ochrániť slovenské chovy ošípaných tak, aby naši spotrebitelia dostávali na stôl stále kvalitnú a bezpečnú slovenskú bravčovinu," zdôraznil šéf agrorezortu.

Pre naplnenie tohto cieľa je podľa neho potrebné znížiť stav diviačej zveri na Slovensku, ktorá môže voľným pohybom preniesť mor z postihnutých do zdravých oblastí. Je nevyhnutné celoplošné riešenie, keďže zver hranice okresov nerešpektuje.

Minister vysvetlil, že ak by mor postihol chovy ošípaných, mohlo by to znamenať škody vo výške až 100 miliónov eur, straty tisícok pracovných miest a zánik chovu ošípaných na Slovensku.

"Ak neurobíme nič, tradičná slovenská zabíjačka, domáce jaternice, klobásy, slanina sa stanú minulosťou," zdôraznil.

Dve časti

Slovensko je podľa ministra aktuálne rozdelené modrou nárazníkovou zónou na dve časti, a to ružovú oblasť s výskytom afrického moru ošípaných a bielu oblasť zatiaľ bez výskytu.

V ružovej oblasti sa má realizovať vyhľadávanie a zber uhynutých diviakov. Lov v nej je rizikový, pretože môže vyháňať potenciálne nakazené diviaky do zatiaľ neinfikovaných okresov.

V modrej oblasti sa bude realizovať úplný odlov diviakov smerom od bielej k ružovej zóne, zatiaľ čo v bielej oblasti nastáva intenzívny lov diviakov a zníženie stavu z 2,3 na 0,3 diviaka na 100 hektárov.

Agrorezort predpokladá, že takýmto spôsobom je potrebné odstreliť približne 100-tisíc kusov diviačej zveri.

"Práve preto si voláme na pomoc našich poľovníkov. Na Slovensku je ich vyše 63-tisíc a sú najväčšou skupinou ľudí s oprávnením držať zbraň, a preto im aj takýmto spôsobom chcem prejaviť dôveru," priblížil Vlčan s tým, že loviť bude môcť každý aktívny poľovník, ktorý o to v revíroch pod pôsobnosťou ministerstva požiada.

Pripravujú kampaň

Odstrel diviakov však nemá byť podľa ministra samoúčelný. "Pripravujeme kampaň, chceme, aby sa nám odstrelené diviaky podarilo dostať na pulty obchodov. Mäso bude viacnásobne kontrolované v laboratóriách a pre slovenských spotrebiteľov absolútne bezpečné. V tejto veci spolupracujeme na tom so všetkými dotknutými subjektami," doplnil ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš.

Vláda v stredu schválila materiál zameraný na riešenie problematiky moru a vyčlenila na to 5,2 milióna eur.

Ministerstvo je pripravené dofinancovať túto sumu z vlastných zdrojov až do výšky 12 miliónov eur.