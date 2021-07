Centrálne zdroje tepla sú pripravené aj na poskytovanie chladenia

20. júl 2021 o 14:30 TASR

BRATISLAVA. Vysoké teploty, ktoré v letných mesiacoch čoraz častejšie zažíva aj Slovensko, nútia ľudí zaoberať sa otázkou chladenia svojich domácností.

Chladenie využívajúce systémy centrálneho zásobovania teplom (CZT) by mohlo byť ekologickejším aj ekonomicky výhodnejším riešením ako klasické chladenie prostredníctvom klimatizácií, upozornil v utorok Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT).

„Tým, že dodávka chladu je aktuálna v lete, keď nie sú využívané kapacity tepelných zariadení, je tu možnosť optimalizácie celoročného využitia inštalovaných kapacít,“ uviedol predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš.

V čase, keď potreba elektriny rastie so stúpajúcou potrebou chladiť, ale aj s nástupom elektromobility, bude podľa Janiša užitočné, ak sa elektrický príkon budovy či priemyselného odberateľa, potrebný na chladenie, nahradí tepelným príkonom obsiahnutým v existujúcich kapacitách funkčných systémov CZT.

Chladenie prostredníctvom CZT by znamenalo podľa zväzu malú technologickú revolúciu.

Využitie výrobných kapacít v systémoch CZT sa dá využiť aj v letnom období. Z pohľadu efektívnosti výroby energií by to predstavovalo aj významný prínos pre zníženie fixných nákladov pri výrobe.

„Z ekonomického hľadiska by takéto riešenie bolo úspornejšie aj pre domácnosti. Odstránili by sa nevyhnutné investície do klimatizačnej jednotky a stavebných úprav. Ďalším benefitom je, že odberatelia by mali zaručenú tepelnú pohodu počas celého roka a teplotu svojich domácností by si mohli regulovať podľa svojich potrieb. „Žiaľ, tento systém nie je možné využiť v klasických bytových domoch, ale len v objektoch nových, ktoré majú vnútorné rozvody uspôsobené na rozvod chladu,“ dodal Janiš.