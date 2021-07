Sulík odovzdá cenu najlepším inovátorom na Expo v Dubaji

Najúspešnejší slovenskí inovátori si prevezmú cenu ministra hospodárstva.

19. júl 2021 o 14:05 TASR

BRATISLAVA. Najúspešnejší slovenskí inovátori si prevezmú cenu ministra hospodárstva SR v rámci 14. ročníka súťaže "Inovatívny čin roka 2020" na svetovej výstave Expo v Dubaji v januári budúceho roka. Aj preto sa termín na doručenie prihlášok posunul až na koniec septembra. V pondelok o o tom informovala hovorkyňa Ministerstva hospodárstva (MH) SR Katarína Matejková.

„Nepochybujem o schopnostiach podnikateľov na Slovensku a ich kreatívnom myslení. Verím, že bude veľa prihlásených nápadov a inovácií a tie najlepšie, ako aj ich tvorcov odmením v rámci svetovej výstavy Expo v Dubaji. Špeciálna cena za inováciu, ktorá prispela k riešeniu pandémie, bude ocenením snahy, umu a predovšetkým ochoty pomáhať nám všetkým,“ uviedol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Podľa šéfa rezortu hospodárstva si osobitnú pozornosť zaslúžia tí, ktorí počas koronakrízy dokázali byť užitoční pri znižovaní negatívnych dôsledkov šírenia ochorenia. „Chcem, aby odovzdávanie cien bolo spojené aj s možnosťou návštevy výnimočného podujatia, kde bude mať Slovensko svoje zastúpenie,“ zdôraznil Sulík.

Súťaž, ktorú organizuje Slovenská inovačná a energetickej agentúra (SIEA), má štyri kategórie. V kategóriách inovácia výrobkov, technologická inovácia a inovácia v oblasti služieb budú udelené ceny na prvých troch miestach. V novej kategórii COVID-19 inovácia, ktorá pomohla pri riešení pandemickej situácie, bude ocenený najlepší návrh. Vo všetkých prípadoch musí ísť o inováciu, ktorá bola na trh uvedená v roku 2020. Najlepšie návrhy získajú vecnú cenu a finančnú odmenu.

Základom úspešného projektu je popri inovatívnosti riešenia aj prínos pre spotrebiteľa, zákazníka a spoločnosť a tiež vplyv na trh, podnikateľskú činnosť, na národné hospodárstvo a ekológiu. Prihlášky do súťaže môžu záujemcovia posielať do konca septembra elektronicky na e-mailovú adresu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry sutaz@siea.gov.sk. Súťaž je určená pre právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov so sídlom v SR.