Zahraniční turisti rušia dovolenky na Slovensku

Znížil sa najmä záujem českých a poľských turistov.

16. júl 2021 o 14:01 TASR

BRATISLAVA. Návštevníci zo zahraničia prehodnocujú dovolenku na Slovensku. Regióny zaznamenali zvýšený záujem o rušenie alebo presunutie termínu dovolenky.

Turisti reagujú na opatrenia na hraniciach. Pre TASR to uviedli viaceré oblastné organizácie cestovného ruchu. Štruktúra návštevníkov sa tak zvyšuje v prospech domácich.

Zrušenie či posunutie termínu

"S istotou môžeme povedať, že zahraniční turisti na zmenu opatrení na hraniciach reagujú a prehodnocujú vycestovanie na dovolenku k nám. Potvrdzujú to početné vyjadrenia či už hotelierov, alebo aj zástupcov iných zariadení služieb cestovného ruchu, nielen v našej destinácii," priblížil pre TASR Martin Pižem z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš.

Záujem o rušenie či zmenu termínu dovolenky zaznamenali aj na Liptove.

"Vzhľadom na to, že najväčší podiel návštevníkov majú stále Slováci, tak to nebolo dramatické, ale, bohužiaľ, dobrému imidžu dovolenky na Slovensku to neprispelo," poznamenala manažérka pre komunikáciu a PR liptovskej OOCR Katarína Šarafínová.

Prehodnocovanie pobytov na Slovensku potvrdil aj výkonný riaditeľ OOCR Malá Fatra Štefan Vančík. "Znížil sa najmä záujem českých a poľských turistov. Rušia pobyty, respektíve presúvajú rezervácie," dodal s tým, že v štruktúre návštevníkov momentálne prevažujú Slováci, ktorých je viac ako 90 percent.

Šarafínová doplnila, že podiel Slovákov na Liptove je dlhodobo výrazne vyšší ako podiel zahraničných turistov. V čase pred pandémiou tvorili 65 percent domáci návštevníci. Štruktúra sa teda podľa jej slov naďalej zvyšuje v prospech Slovákov.

Najväčším problémom sú časté zmeny nariadení

Ako najväčší problém pri cestovaní označila Šarafínová neustále zmeny nariadení. "Dovolenku v zahraničí si naši návštevníci plánujú, takže českí či poľskí návštevníci zrazu zostali v neistote," poznamenala.

Skonštatovala, že vzhľadom na meniace sa podmienky ďalšie rezervácie zo zahraničia extra nepribúdajú. "Neznamená to však, že zahraniční neprichádzajú. Prichádzajú, ale je ich menej," spresnila.

OOCR Slovenský raj & Spiš podľa Pižema túto sezónu vyvíja snahu osloviť na dovolenku predovšetkým domácich turistov.

"Každý jeden zahraničný návštevník, ktorý k nám napriek obmedzeniam pricestuje, nás, samozrejme, veľmi teší. Avšak uvedomujeme si nestabilný vývoj situácie v súvislosti s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19, v dôsledku ktorej sa určite návštevnosť destinácie Slovenský raj a južný Spiš túto sezónu nepriblíži k číslam z rokov pred vypuknutím pandémie," podotkol Pižem.