Eurokomisia víta spustenie projektu digitálneho eura

Začne sa fáza preskúmavania.

14. júl 2021 o 17:22 TASR

BRUSEL. Európska komisia v stredu privítala rozhodnutie Rady guvernérov Európskej centrálnej banky spustiť projekt digitálneho eura a odštartovať fázu preskúmavania.

Prvá fáza sa zameria na rôzne možnosti dizajnu digitálneho eura, požiadaviek zo strany používateľov a tiež na to, ako by finanční sprostredkovatelia mohli poskytovať služby založené na digitálnom eure.

Digitálne euro, digitálna forma peňazí vydávaných ECB, by podľa správy Európskej komisie ponúklo väčší výber spotrebiteľom a podnikom v situáciách, keď nemôžu použiť fyzickú hotovosť.

Digitálna mena by podporila dobre integrovaný platobný sektor EÚ v reakcii na nové platobné potreby v Európe.

Ak sa zohľadní digitalizácia spoločnosti, rýchle zmeny v platobnom prostredí a vznik rôznych kryptoaktív, digitálne euro by bolo doplnkom k hotovosti, ktorá by však mala zostať široko dostupná a použiteľná.

Návrh zaviesť digitálne euro by zároveň podporil niekoľko politických cieľov stanovených v širších stratégiách eurokomisie v oblasti digitálneho financovania a retailových platieb vrátane digitalizácie európskeho hospodárstva, zvýšilo by sa tiež medzinárodné postavenie eura a podporila by tým aj sa strategická autonómia EÚ.

Na základe technickej spolupráce s ECB, ktorá sa začala už v januári tohto roku, EK oznámila, že bude aj naďalej úzko spolupracovať s ECB a ďalšími inštitúciami EÚ počas fázy preskúmavania možností zavedenia digitálneho eura.