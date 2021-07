Protimonopolný úrad koná vo veci predaja Váhostavu českej firme

Úrad žiada tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali čo najskôr.

14. júl 2021 o 14:44 SITA

BRATISLAVA. Protimonopolný úrad začal správne konanie vo veci nadobudnutia nepriamej výlučnej kontroly spoločnosti Geosan Investiční z českého Kolína nad firmou Váhostav.SK.

Ako informovala hovorkyňa úradu Adriana Oľšavská, fyzické a právnické osoby môžu predložiť PMÚ SR svoje pripomienky, námietky či informácie k oznámeným koncentráciám. Úrad žiada tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr, aby sa mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.



PMÚ SR koná aj vo veci získania spoločnej kontroly podnikateľov AZC, On Rail Holding B.V z Holandska a PMK Invest nad firmou Billing Alliance. Zároveň bolo úradu oznámené, že bola získaniá kontrola nad podnikateľmi Zelená pošta a Digitance.

AZC patrí do skupiny Jána Sabola a On Rail patrí do skupiny Oszkára Világoho. Skupiny Jána Sabola a Oszkára Világiho mali podľa úradu spolu s ďalším podnikateľom majetkovú účasť v spoločnosti Tatra Billing, ktorá pôsobí v oblasti transakčnej tlače rovnako ako Billing Alliance.



V oznámení koncentrácie sa uvádza, že ešte pred oznámením predmetnej koncentrácie bola predaná spoločnosť Tatra Billing inému podnikateľovi, ktorý je personálne, majetkovo a finančne nezávislý na skupinách Jána Sabola a Oszkára Világiho.

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám.