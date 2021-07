Antala vystriedal Hargaš. Remišová má nového štátneho tajomníka

Hargaš doteraz pôsobil na ministerstve investícií ako poradca Remišovej.

14. júl 2021 o 13:02 TASR, SITA

BRATISLAVA. Vláda na návrh ministerky investícií Veroniky Remišovej vymenovala nového štátneho tajomníka pre oblasť informatizácie.

Stal sa ním dlhoročný IT expert Ján Hargaš. Ten vystriedal Mareka Antala, ktorého šéfka rezortu informatizácie odvolala z orgánov štátnej firmy Slovensko IT.

Článok pokračuje pod video reklamou

Antal oznámil, že požiadal o uvoľnenie z funkcie minulý týždeň, tvrdil, že o svojom odchode uvažoval už v marci. Ministerstvo vtedy reagovalo, že Remišová nebola spokojná s Antalovou prácou na poste štátneho tajomníka už dlhodobo, poslednou kvapkou mal byť nie dobre pripravený projekt mobilného ID.

Súvisiaci článok Remišová nerozumie IT, reagoval na jej dôvody svojho odchodu Antal Čítajte

Na to neskôr reagoval aj sám Antal, a Remišovej vyjadrenia okomentoval, ako pomstu. "Odchádzam ako štátny tajomník z ministerstva, ktoré ma v názve informatizáciu. Žiaľ, prax ukázala, že ak minister/ka nerozumie IT, nemôže to byť priorita rezortu," napísal Antal na sociálnej sieti.



Na margo Jána Hargaša ministerka Remišová poznamenala, že ide o odbornú nomináciu človeka, ktorý sa dlhé roky zasadzuje o profesionalizáciu a kvalitnejšie a transparentné IT služby štátu.

"Je pre mňa tiež dôležité, že spoluzakladal a v minulosti viedol občianske združenie Slovensko.Digital a že dokáže vnímať pohľady odborníkov na to, ako má štátne IT fungovať,” dodala Veronika Remišová.



Hlavnou víziou v oblasti IT sú pre Hargaša tri priority, a to realizácia reforiem v pláne obnovy, zavedenie kvalitných služieb štátu pri riešení životných situácii občana a transparentnosť a bezkorupčné prostredie v oblasti informatizácie.