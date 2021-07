United Airlines investuje do startupu, ktorý pracuje na elektrickom lietadle

Firma Heart Aerospace plánuje do roku 2026 skonštruovať svoj navrhnutý model ES-19.

14. júl 2021 o 12:15 SITA

CHICAGO. Americká letecká spoločnosť United Airlines sa chystá investovať do startupu, ktorý sa pokúša skonštruovať elektrické lietadlo.



Aerolinky o tom informovali v utorok s tým, že v prípade úspechu by mohli kúpiť 100 takýchto malých lietadiel. Odmietli však uviesť, koľko finančných prostriedkov plánujú vložiť do švédskej firmy Heart Aerospace.



Spoločnosť sídliaca v Göteborgu plánuje do roku 2026 skonštruovať svoj navrhnutý model ES-19 a tiež naň získať povolenie regulačných úradov. Podľa United má lietadlo „potenciál“ do konca desaťročia odviezť pasažierov na krátke vzdialenosti.



United podľa vlastných informácií „podmienečne súhlasil“ s nákupom 100 lietadiel s 19 miestami na sedenie, ak budú spĺňať ich bezpečnostné, obchodné a prevádzkové potreby. Tie však nešpecifikovali.



Spoločnosť Mesa Airlines, ktorá prevádzkuje viacero regionálnych letov pod hlavičkou United Express, podobne prisľúbila nákup 100 lietadiel.