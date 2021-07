Pri dôchodkovej reforme si dala koalícia čas do konca augusta

Krajniak pripomenul, že bude trvať na rodičovskom bonuse.

14. júl 2021 o 10:27 TASR

BRATISLAVA. Koalícia si dala čas do konca augusta na diskusiu o dôchodkovej reforme. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) v stredu pred rokovaním vlády.

Na konci augusta padne rozhodnutie, ak bude hroziť, že legislatíva nebude mať dostatočnú podporu na to, aby prešla ako ústavný zákon, zmeny bude robiť rezort práce v zákone o sociálnom poistení.

"Na konci augusta urobíme rozhodnutie, či teda posunieme návrh ústavného zákona do vlády. Ak by hrozilo, že preň nebude podpora viac ako 90 poslancov, lebo to je ústavný zákon, tak jednoducho potom tie zmeny budeme robiť v zákone o sociálnom poistení a budeme ich pripravovať do konca roka tak, aby to prešlo ako normálny zákon," vyjadril sa Krajniak.

Na rodičovskom bonuse bude Krajniak trvať, pretože je to aj v programovom vyhlásení vlády. Na otázku, odkiaľ na vyšší príspevok vezme peniaze, odpovedal, že rezort má pripravené finančné rezervy a analýzy o tom, akým spôsobom chce rodičovský bonus či ďalšie veci z dôchodkovej reformy financovať.

Krajniak vymenoval, že v rámci dôchodkovej reformy treba urobiť súčasne tri zmeny. Prvou je možnosť odchodu do dôchodku po odpracovaní 40 rokov, druhou je rodičovský bonus a treťou potrebnou zmenou je zabezpečenie toho, aby nikto, kto vychováva deti, nebol diskriminovaný na dôchodku.

"To sa dá urobiť viacerými alternatívami, my navrhneme tú, ktorú budeme považovať za najlepšiu vecne a, samozrejme, aj finančne," uzavrel minister.

Po rokovaní vlády ešte minister zdôraznil, že odmieta návrhy, aby dôchodková reforma spočívala iba vo zvyšovaní veku odchodu do dôchodku. Takéto názory podľa jeho slov presadzovali napríklad Inštitút finančnej politiky, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť alebo Národná banka Slovenska.

"Takto ja dôchodkovú reformu robiť nebudem, to radšej podám demisiu," deklaroval Krajniak a dodal, že s tým nikdy nebude súhlasiť.