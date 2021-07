Agentúra Moodys zlepšila hodnotenie ČSOB Banky

Dlhodobý rating vkladov sa zvýšil na úroveň A3.

13. júl 2021 o 17:04 SITA

BRATISLAVA. Medzinárodná ratingová agentúra Moodys v utorok zlepšila hodnotenie úverovej spoľahlivosti ČSOB Banky na Slovensku.

Dlhodobý rating vkladov zvýšila z úrovne Baa1 na A3 s pozitívnym výhľadom a dlhodobý rating emitenta z Baa2 na Baa1, tiež s pozitívnym výhľadom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Agentúra k tomuto kroku pristúpila v rámci aktualizácie metodiky, ktorá mala v regióne strednej a východnej Európy dopad na ratingy siedmich bánk vrátane ČSOB.



Zlepšenie ratingov ČSOB agentúra Moody’s zdôvodnila zníženým rizikom strát prednostných veriteľov v kombinácii so silným rastom vkladov v uplynulom roku. V prípade, že to bude potrebné, sa banka podľa agentúry môže spoliehať na podporu od svojej materskej skupiny KBC Bank.



ČSOB do konca roka 2007 pôsobila na Slovensku ako pobočka zahraničnej banky. Od 1. januára 2008 sa stala samostatnou akciovou spoločnosťou s vlastným predstavenstvom.

ČSOB patrí do skupiny KBC, pričom belgická skupina vlastní v slovenskej banke 100-percentný podiel na hlasovacích právach.