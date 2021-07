Boeing znižuje produkciu lietadiel 787, bude riešiť konštrukčnú chybu

Spoločnosť vyrábala päť lietadiel mesačne.

13. júl 2021 o 16:57 SITA

CHICAGO. Spoločnosť Boeing na niekoľko týždňov zníži produkciu svojich lietadiel 787. Rozhodla sa tak po tom, ako v niektorých strojoch, ktoré vyrobili, no zatiaľ nedoručili zákazníkom, našli konštrukčnú chybu.



Chicagská spoločnosť v utorok v tejto súvislosti konštatovala, že očakáva, že tak tento rok doručí menej ako polovicu lietadiel 787, ktoré má na sklade.

To predstavuje ústup od minulomesačného vyjadrenia výkonného riaditeľa Davida Calhouna, podľa ktorého spoločnosť dúfala, že v roku 2021 doručí väčšinu týchto lietadiel, pravdepodobne však menej ako sto.



Pomalšie doručovanie lietadiel podľa agentúry AP poškodí cash flow Boeingu, keďže spoločnosť dostáva veľkú časť platieb za lietadlá až po ich doručení.



„Naďalej budeme využívať všetok potrebný čas na to, aby sme zabezpečili, že lietadlá Boeing spĺňajú pred doručením najvyššie štandardy kvality,“ vyjadrila sa spoločnosť v pripravenom stanovisku. Akcie spoločnosti krátko po otvorení burzy klesli o tri percentá.



Boeing podľa agentúry AP vyrábal päť lietadiel 787 mesačne, no nespresnil, aký bude plánovaný znížený počet.



Americký Federálny letecký úrad (FAA) konštatoval, že nový problém niektorých nedodaných strojov 787 nepredstavuje bezprostredné riziko pre bezpečnosť leteckej dopravy. Dodal tiež, že neskôr rozhodnú, či sú potrebné nejaké úpravy tohto typu lietadiel, ktoré už letecké spoločnosti používajú.