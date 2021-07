Antal končí ako štátny tajomník ministerstva investícií

Remišová sa chce zaoberať jeho rezignáciou po návrate zo zahraničnej cesty.

8. júl 2021 o 14:55 TASR

BRATISLAVA. Rezignáciou štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mareka Antala sa bude šéfka rezortu Veronika Remišová (obaja Za ľudí) zaoberať po návrate zo zahraničnej cesty. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie rezortu.

Informáciu, že Antal sa rozhodol skončiť vo svojej funkcii, priniesli ako prvé Hospodárske noviny.

"Včera som požiadal o uvoľnenie z funkcie štátneho tajomníka," uviedol Antal pre HN s tým, že k jeho odvolaniu na vláde by mohlo dôjsť už budúci týždeň.

Remišovej rezort však potvrdil, že ministerka s Antalovou prácou na poste štátneho tajomníka nebola spokojná už dlhodobo.

"Poslednou kvapkou však bol IT projekt mobilné ID, ktorý nebol dobre pripravený a kritizovala ho aj IT komunita. Aj preto sa ministerka minulý týždeň rozhodla odvolať pána Antala z orgánov štátnej firmy Slovensko IT," uviedlo ministerstvo v reakcii.

Rezort zdôraznil, že Remišovej prioritou na čele ministerstva je dobrá spolupráca s IT komunitou a absolútne bezkorupčné prostredie, bez akýchkoľvek konfliktov záujmov.