Únia vyzýva Britániu na dohodu v štýle Švajčiarska pri dovoze potravín

6. júl 2021 o 14:31 TASR

BRUSEL. Európska únia vyzvala Spojené kráľovstvo, aby zvážilo veterinárnu dohodu s Bruselom v štýle Švajčiarska o dovoze agro-potravinárskych výrobkoch s cieľom ukončiť tzv. vojnu o párky po brexite, ktorá zasiahla prepravu určitých mäsových výrobkov medzi Britániou a jej provinciou Severné Írsko.

Hranica medzi Severným Írskom a Írskom zostala otvorená

Problém s prevozom chladeného mäsa zvýšil napätie v súvislosti s realizáciou tzv. severoírskeho protokolu.

EÚ zakazuje dovoz chladeného, nemrazeného mäsa, ako sú párky, mleté mäso a iné výrobky, z tretích krajín.

V rámci dohody medzi Londýnom a Bruselom o obchode po brexite, zostala hranica medzi britskou provinciou Severné Írsko a susedným Írskom, členským štátom EÚ, otvorená.

Cieľom tohto kroku bolo chrániť tzv. Belfastskú dohodu, ktorá ukončila konflikt v Severnom Írsku, aj jednotný trh EÚ. A vzhľadom na to, že Severné Írsko uplatňuje pravidlá EÚ týkajúce sa bezpečnosti potravín, dovoz týchto výrobkov z Británie by nemal byť povolený, kým nedôjde k zosúladeniu pravidiel.

Ochrannú lehotu predĺžili

Šesťmesačná ochranná lehota, ktorá oddialila zákaz dovozu chladeného mäsa a na ktorej sa Londýn a Brusel dohodli vlani v decembri, uplynula 30. júna.

Obe strany ju minulý týždeň v poslednej chvíli predĺžili o tri mesiace.

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, hlavný účastník rokovaní s Britániou po jej odchode z bloku, v utorok vyhlásil, že pre Brusel je najväčšou výzvou spôsob, ako obnoviť dôveru a upraviť vzťahy s Londýnom.

„Budovanie vzájomnej dôvery si vyžaduje v prvom rade spoluprácu a vyhýbanie sa prekvapeniam,“ uviedol v súvislosti s jednostranným predĺžením ochrannej lehoty zo strany Británie pre dovoz niektorých druhov potravín do svojej provincie Severné Írsko.

„V reakcii na to sme boli nútení začať konanie o porušení povinnosti (právne kroky). Bez uspokojivých krokov zo strany Spojeného kráľovstva na nápravu týchto opatrení nám nezostane nič iné, ako tieto právne kroky zintenzívniť,“ uviedol na konferencii.

EÚ sa obáva nekontrolovaného toku tovaru zo Severného Írska na jednotný trh bloku.

Londýn vyzval Bursel na flexibilitu

Londýn tvrdí, že dôležitou súčasťou brexitu bolo vymaniť sa spod pravidiel EÚ, a vyzval Brusel, aby preukázal väčšiu flexibilitu pri hľadaní riešení tohto problému.

Británia obvinila tiež EÚ z príliš formálneho právneho výkladu severoírskeho protokolu.

Šefčovič uviedol, že právne kroky týkajúce sa protokolu nie sú preferovanou možnosťou EÚ a že dohoda o trojmesačnom predĺžení voľného pohybu chladeného mäsa do provincie signalizuje ochotu bloku nájsť pragmatické riešenia.

Povedal tiež, že dlhodobejšie riešenie, ako sa vyhnúť sanitárnym a fytosanitárnym (SPS) kontrolám agropotravinárskych výrobkov, od živých zvierat po čerstvé mäso a rastlinné výrobky, by mohla byť dohoda podobná tej, ktorú má EÚ so Švajčiarskom.

Uplatňovanie európskych pravidiel

Pakt s Bernom odstraňuje takmer všetky fyzické kontroly SPS (aj keď nie kontroly dokladov), a to prostredníctvom dynamického regulačného mechanizmu, ktorý vytvára spoločný veterinárny priestor (Common Veterinary Area).

„Mohlo by sa to vyrokovať veľmi rýchlo a vyriešilo by to veľa obáv,“ uviedol Šefčovič. „Pokračovanie uplatňovania európskych pravidiel v Spojenom kráľovstve (ako za čias jeho členstva) odstráni drvivú väčšinu kontrol v Írskom mori a nebude si vyžadovať kontroly inde, povedzme v Severnom Írsku,“ skonštatoval.

Šefčovič pripustil, že si je vedomý obáv britskej vlády z takéhoto riešenia, dodal však, že je dôležité „nenechať sa príliš dobehnúť“ obavami zo zosúladenia pravidiel a predpisov medzi Britániou a EÚ.