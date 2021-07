Ak nepríde k stabilizácii cien dreva, podľa spracovateľov hrozí likvidácia malých píl

Situácia na trhu s drevom je pre rekordné ceny napätá.

5. júl 2021 o 13:10 SITA

BRATISLAVA. Situácia na trhu s drevom aj s výrobkami z neho je pre rekordné ceny tejto suroviny stále napätá. Zväz spracovateľov dreva však verí, že na Slovensku čoskoro príde k „rozumnej stabilizácii“ cien tejto strategickej suroviny, ktorá je nevyhnutná pre fungovanie drevospracujúceho – piliarskeho segmentu.

V opačnom prípade podľa generálneho sekretára zväzu Petra Zemaníka hrozí likvidácia malých a regionálnych píl. Tie sú pritom často jediným zamestnávateľom v hladových dolinách Slovenska.

Štátny podnik Lesy SR k tretiemu kvartálu tohto roka zvýšil cenu ihličnatých piliarskych výrezov v priemere o 5 eur, čo predstavuje aktuálne cenu približne 100 eur za meter kubický. Podľa zväzu ide o minimálny nárast, pričom vyzdvihol, že štátny podnik nepodľahol „predátorskému” tlaku veľkých spracovateľov, ktorí u neštátnych vlastníkov lesa ponúkajú za tie isté sortimenty 115 až 130 eur za meter kubický.

„To je likvidačná cena pre malých a regionálnych spracovateľov, ktorí nie sú schopní držať krok v tejto cenovej vojne. Je to o to viac prekvapujúce, že ceny v okolitých krajinách (Nemecko, Rakúsko, Česká republika) sa stabilizovali na úrovni 100 eur za meter kubický," zdôraznil Zemaník s tým, že likvidačný by bol nielen ďalší nárast cien, ale aj fakt, keby spracovatelia nemali dostatok suroviny na spracovanie.

Za rastom cien dreva sú tri hlavné dôvody: spracovanie takmer celej kalamity u nás a v okolitých krajinách, čím sa výrazne znížila plánovaná i náhodná ťažba v lesoch, obrovský dopyt po surovom dreve i spracovanom rezive v USA a Číne a nedostatok surového dreva – guľatiny na domácom i okolitých trhoch. Toto všetko vyšplhalo ceny tejto komodity podľa spracovateľov k nevídaným číslam.

Aký bude ďalší vývoj, je podľa Zemaníka ťažké predpovedať. „Veríme a predpokladáme, že vzhľadom na pokles cien na americkej burze môžeme očakávať stabilizáciu cien v treťom kvartáli 2021 alebo až do konca roka," uviedol.