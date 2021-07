Štát by mal dať týždenne na očkovaciu lotériu dva milióny eur

Do lotérie sa budú môcť zapojiť všetci zaočkovaní starší ako 18 rokov.

2. júl 2021 o 14:44 SITA

BRATISLAVA. V rámci očkovacej prémie, respektíve lotérie, bude v rámci žrebovania možné zo strany štátu poskytnúť dva milióny eur týždenne.

Na piatkovej tlačovej besede to povedal minister financií a šéf hnutia OĽaNO Igor Matovič. Doplnil, že do lotérie budú môcť byť zaradení všetci, ktorí boli zaočkovaní a sú starší ako 18 rokov.

Spolu s takzvaným sprostredkovateľským bonusom má očkovacia prémia podľa Matoviča prispieť k zaočkovaniu tých, ktorí sú ochotní, ale váhajú. „Zodpovednosť káže, aby sme urobili aj nemožné, aby tí ľudia, ktorí pripúšťajú možnosť očkovať sa, aby sa zaočkovali a čím skôr," povedal minister.

Poukázal pritom na Cyprus, Veľkú Britániu a Portugalsko, ktoré v súvislosti s delta variantom zaznamenali výrazný nárast infikovaných koronavírusom.

„Vo Veľkej Británii zo 100 rizikových ľudí nad 50 rokov len 10 nie je zaočkovaných. Na Slovensku zo 100 rizikových ľudí nad 50 rokov 55 nie je zaočkovaných," zdôraznil Matovič. Dodal, že je len otázka času, kedy delta variant vírusu na Slovensku vypukne s najväčšou intenzitou.



Podľa schválených legislatívnych opatrení sa do očkovacej prémie môžu zaregistrovať dospelé zaočkované osoby, ktoré sú registrované v databáze Národného centra zdravotníckych informácií. Do súťaže sa pritom môžu osoby prihlasovať po absolvovaní očkovania každou dávkou vakcíny. Ak dostali jednodávkovú očkovaciu látku, prihlásiť sa môžu dvakrát.



Sprostredkovateľský bonus bude určený pre plnoletých, ktorí presvedčili inú dospelú osobu na očkovanie, a táto osoba ho absolvuje od 1. júla do 31. októbra tohto roka. Tento bonus bude môcť jedna osoba využiť na maximálne 50 zaočkovaných osôb.

Za presvedčenie osoby do 50 rokov je určený bonus vo výške 30 eur, v prípade osoby od 50 do 60 rokov je to 60 eur a 90 eur dostane sprostredkovateľ za presvedčenie osoby od 60 rokov veku.