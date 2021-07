Poslanci schválili Matovičovu očkovaciu prémiu a bonus

Konkrétna suma očkovacej prémie zatiaľ známa nie je.

2. júl 2021

BRATISLAVA. Ministerstvo financií bude môcť vyhlásiť súťaž o očkovaciu prémiu a sprostredkovateľský bonus. Rezortu to umožní pozmeňujúci návrh, ktorý parlament schválil pri hlasovaní o novelizácii lex korona vo finančnej oblasti.

Konkrétna suma očkovacej prémie zatiaľ známa nie je, rozhodnúť má o nej ešte vláda. Ako v stredu uviedol minister financií Igor Matovič, súťaž o finančné sumy bude na týždennej báze, pričom celková hodnota prémií za týždeň má byť maximálne dva milióny eur.

Prijatý pozmeňujúci návrh rovnako umožní poskytovať finančnú odmenu aj pre ľudí, ktorí presvedčia iných, aby sa nechali zaočkovať.



Do očkovacej prémie sa môžu zaregistrovať dospelé zaočkované osoby, ktoré sú registrované v databáze Národného centra zdravotníckych informácií. Do súťaže sa pritom môžu osoby prihlasovať po absolvovaní očkovania každou dávkou vakcíny. Ak dostali jednodávkovú očkovaciu látku, prihlásiť sa môžu dvakrát.



Sprostredkovateľský bonus bude určený pre plnoletých, ktorí presvedčili inú dospelú osobu na očkovanie, a táto osoba ho absolvuje od 1. júla do 31. októbra tohto roka.

Tento bonus bude môcť jedna osoba využiť na maximálne 50 zaočkovaných osôb. Za presvedčenie osoby do 50 rokov je určený bonus vo výške 30 eur, v prípade osoby od 50 do 60 rokov je to 60 eur a 90 eur dostane sprostredkovateľ za presvedčenie osoby od 60 rokov veku.



„Ideme do toho investovať obrovské financie,“ povedal šéf rezortu financií na stredajšej tlačovej besede. Podľa neho radšej teraz vynaložiť na podporu očkovania možno 100 miliónov eur, ako mať neskôr vysoké ekonomické straty spôsobené treťou vlnou pandémie.