Väčšina Slovákov má úspory uložené na bežnom účte

investičné fondy využíva takmer každý siedmy Slovák, doma si peniaze ukladá takmer pätina ľudí.

2. júl 2021 o 8:56 SITA

BRATISLAVA. Viac než polovica Slovákov má svoje úspory uložené na bežnom účte v banke.

Doma si peniaze ukladá takmer pätina ľudí, investičné fondy využíva takmer každý siedmy Slovák.

Veľmi konzervatívny prístup Slovákov k investíciám potvrdil prieskum, ktorý pre spoločnosť Kruk vypracovala agentúra Stem/Mark.

Preferencie Slovákov v oblasti investícií sa trochu menia. Rozdiel v správaní je možné sledovať pri ukladaní peňazí na bežné účty bánk.

Podľa prieskumu z roku 2018 si takto ukladalo peniaze 41 percent respondentov. V roku 2019 malo peniaze v hotovosti uložené doma 21 percent respondentov.

Počas posledných troch rokov však napríklad výrazne poklesla miera využívania sporiacich účtov a termínovaných vkladov v bankách.

Ešte v roku 2018 a 2019 využívalo túto formu sporenia 60 percent, resp. 66 percent Slovákov, v aktuálnom prieskume je to už len 41 percent respondentov. Využívanie investičných fondov mierne pokleslo z 20 percent v roku 2018 na súčasných 15 percent.

Slováci veľmi nevyhľadávajú investície do cenných kovov. Vyjadrili sa tak iba 3 percentá respondentov. Pri kryptomenách to bolo rovnaké percento. Do luxusného tovaru alebo umenia investuje necelé percento opýtaných.