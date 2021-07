SZČO čakajú zmeny v sociálnych odvodoch, poisťovňa ich bude kontaktovať v priebehu júla

Oznámenia prídu automaticky.

1. júl 2021 o 14:01 TASR

BRATIALAVA. Od júla čaká živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) zmena odvodovej povinnosti.

Na základe daňového priznania za minulý rok im môže vzniknúť, zaniknúť alebo ďalej pokračovať povinnosť platiť sociálne poistenie, a to v novej výške poistného.

Upozornila na to hovorkyňa Sociálnej poisťovne (SP) Zuzana Dvoráková. SP bude SZČO, ktorých sa zmena týka, informovať do 21. júla. Oznámenia im pošle automaticky, nemusia o nič žiadať.

"Sociálna poisťovňa bude SZČO o vzniku, pokračovaní alebo zániku povinného poistenia informovať písomne - ak má SZČO aktivovanú e-schránku, tak prostredníctvom nej," poznamenala hovorkyňa s tým, že z tohto oznámenia sa živnostníci dozvedia všetky potrebné informácie o platení poistného.

Prvý raz potom zaplatia poistné v novo určenej výške za júl do 9. augusta. Netýka sa to tých SZČO, ktoré podávajú daňové priznanie v predĺženej lehote – tie dostanú informáciu o poistnom do 21. októbra a novo určené poistné prvýkrát zaplatia do 8. novembra.

Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. júla fyzickým osobám, ktoré odovzdali daňové priznanie do 31. marca 2021, za kalendárny rok 2020 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 6552 eur a zároveň majú k 1. júlu 2021 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti.

Ak SZČO nevykonáva činnosť na základe oprávnenia, povinné poistenie jej vzniká na základe dosiahnutej hranice príjmu. Tým SZČO, ktoré dosiahli príjem rovný alebo nižší ako 6552 eur, povinné poistenie nevzniká, resp. od 1. júla 2021 im zanikne.

Zmena vymeriavacieho základu

"V kalendárnom roku 2021 pre povinne poistenú SZČO platí minimálny mesačný vymeriavací základ 546 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 180,99 eura - pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 148,23 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie," dodala Dvoráková.

Maximálny mesačný vymeriavací základ pre SZČO v kalendárnom roku 2021 je 7644 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 2533,98 eura - pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je maximálne mesačné poistné 2075,34 eura, pretože neplatia poistné na invalidné poistenie.