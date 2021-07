Dočasnú ochranu využíva na Slovensku osem spoločností

Dve firmy podnikajú v priemyselnej výrobe.

1. júl 2021 o 13:38 SITA

BRATISLAVA. V júni tohto roka súdy na Slovensku rozhodli o poskytnutí novej dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi pre dva podnikateľské subjekty a jednej spoločnosti ju predĺžili.

V júni nebola dočasná ochrana ukončená žiadnemu podnikateľskému subjektu. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o., (CRIF SK), do 30. júna 2021 tak dočasnú ochranu využívalo osem podnikateľských subjektov.



„Z našich analýz vyplýva, že z týchto spoločností dve podnikajú v priemyselnej výrobe, dve v administratíve a podporných službách a rovnaký počet aj v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove. Jedna spoločnosť pôsobí v doprave a skladovaní a jedna v oblasti umenia, zábavy a rekreácie,“ spresnila hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.

Z hľadiska dosahovaného obratu je najväčšou spoločnosťou „pod dočasnou ochranou“ Fortischem a.s. so sídlom v Novákoch s príjmom od 50 do 149 miliónov eur. Priemyselný podnik z hornej Nitry je zároveň aj najväčším zamestnávateľom, pracuje v ňom od 500 do 999 zamestnancov.

Tomuto podniku bola dočasná ochrana pred veriteľmi predĺžená.



