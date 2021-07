Ministerstvo dopravy podporí domáci turizmus letnými vlakmi

Mimoriadne letné sezónne vlaky budú jazdiť od 3. júla.

1. júl 2021 o 13:48 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo dopravy podporí aj tento rok domácu letnú turistickú sezónu mimoriadnymi letnými vlakmi. Celkovo 58 vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) bude jazdiť na dvanástich linkách do vybraných turistických lokalít naprieč Slovenskom.

Mimoriadne letné sezónne vlaky budú jazdiť od 3. júla do lokalít, medzi ktorými nebude chýbať Dobšiná, Banská Štiavnica, Levoča, Kremnica či vláčik Záhoráčik. Informoval o tom poradca ministra dopravy a výstavby pre strategickú a krízovú komunikáciu Ivan Rudolf.



„Pandémia výrazne zasiahla cestovný ruch, po prvotnej finančnej injekcii formou schém pomoci, prinášame aj mimoriadne letné vlaky, ktoré dovezú cestujúcich do obľúbených turistických lokalít. Slovensko je skvelá a rozmanitá krajina, ktorá má čo ponúknuť domácim aj zahraničnými turistom,” zdôraznil minister dopravy Andrej Doležal.



Letné vlaky bude prevádzkovať ZSSK na základe objednávky rezortu dopravy. Vybrané lokality vzišli po rokovaní s Vyššími územnými celkami (VÚC) a Krajskými organizáciami cestovného ruchu (KOCR). Letné vlaky, teda spoje so sezónnym obmedzením, budú premávať do 19. septembra 2021.



„Okrem postupného obnovovania medzinárodných spojov so zaujímavými koncovými destináciami, autovlaku do Splitu a prvého páru našich najrýchlejších IC vlakov ponúkame po mesiacoch tvrdého lockdownu leto plné zážitkov vďaka novým sezónnym linkám, ktorými sa cestujúci dostanú do rôznych kútov Slovenska,“ dodal predseda predstavenstva ZSSK Roman Koreň.