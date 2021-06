Situácia v Pôdohospodárskej platobnej agentúre je kritická, Vlčan mení šéfa

Kiss nahradí odvolaného Jánoša.

30. jún 2021 o 13:58 SITA

BRATISLAVA. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan k dnešnému dňu odvolal z pozície generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jaroslava Jánoša.

Ten túto inštitúciu viedol od konca novembra 2020. Novým generálnym riaditeľom PPA bude od 1. júla 2021 Jozef Kiss.

Od nového vedenia PPA minister Vlčan očakáva zrýchlenie procesov a najmä zabezpečenie splnenia podmienok na udelenie trvalej akreditácie PPA. Informoval o tom v stredu na tlačovom brífingu.

„Situácia v PPA je kritická. Reálne hrozí, že ak nesplníme stanovené podmienky, PPA v polovici októbra príde o akreditáciu. Takýto scenár nemôžeme v žiadnom prípade pripustiť. A nemôžeme si dovoliť ani najmenšie zaváhanie. Keďže nám nezostáva veľa času, rozhodol som sa, po vyhodnotení doterajšieho vývoja a skúseností, vymenovať do pozície generálneho riaditeľa PPA skúseného krízového manažéra. Som presvedčený, že nový generálny riaditeľ zrýchli proces ozdravenia PPA a predovšetkým zabezpečí v stanovenom termíne splnenie podmienok na udelenie trvalej akreditácie,“ uviedol minister Samuel Vlčan.



Pôdohospodárska platobná agentúra funguje od roku 2004. Počas doterajšej existencie vyplatila celkovo takmer 12 miliárd eur. Len v minulom roku to bolo skoro 800 mil. eur. PPA od svojho vzniku implementuje Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ, Spoločnú rybársku politiku EÚ a Štátnu pomoc. V nadchádzajúcom období bude kľúčové získanie akreditácie. Termín je do 15. októbra 2021.