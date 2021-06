Poslanci odmietli výročnú správu pozemkového fondu

Cestovným kanceláriám by mala byť poskytnutá návratná finančná výpomoc.

30. jún 2021 o 11:52 TASR

BRATISLAVA. Plénum Národnej rady v stredu odmietlo výročnú správu Slovenského pozemkového fondu za rok 2020.

Podľa nej ukončil SPF rok 2020 s prebytkom 11,22 milióna eur. Rozpočet fondu na vlaňajší rok bol zostavený podľa metodiky ESA 2010 s plánovaným prebytkom vo výške 6,01 milióna eur.

Vlani podľa výročnej správy fond dosiahol nedaňové príjmy vo výške 29,22 milióna eur. Rozpočet nedaňových príjmov dosiahol plnenie na 107,38 percenta.

"Rozhodujúcimi príjmovými položkami fondu boli príjmy z vlastníctva - príjmy z prenájmu pozemkov a kapitálové príjmy z predaja pozemkov," uvádza SPF vo výročnej správe za minulý rok. Skutočné vlaňajšie výdavky fondu bez finančných výdavkových operácií predstavovali sumu 18 miliónov eur, plnenie bolo na 85 percent.

Návratné finančné výpomoci by mali pomôcť cestovným kanceláriám s vrátením zálohových platieb klientom, pre ktorých neboli zrealizované náhradné zájazdy. Vyplýva to z návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s Covid-19 z dielne rezortu financií, ktorý plénum posunulo do druhého čítania. Rokuje o ňom v tzv. zrýchlenom režime.

Novela zákona o zájazdoch podľa ministerstva financií v tomto smere priniesla čiastočné riešenie zmiernenia dosahov pandémie vo forme ochrany práv spotrebiteľov, a to vrátením zálohových platieb vo forme vystavených oznámení o náhradnom zájazde. Dohodnúť sa s klientom na náhradnom zájazde sú však cestovné kancelárie povinné do 31. augusta tohto roka.

Ak k takejto dohode v stanovenom termíne nedôjde, do nasledujúcich 14 dní sú cestovky povinné vrátiť klientom plné zálohy. Celkový objem takýchto záloh podľa rezortu financií predstavuje približne 60 miliónov eur. Keďže ide o návratnú pomoc zo štátnych finančných aktív, opatrenie podľa MF nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy.