Cestovné poistenie zdražie, je za tým koronavírus

Nárast poistného sa pohybuje na úrovni desiatich percent.

29. jún 2021 o 15:27 SITA

BRATISLAVA. Cestovné poistenie pre zapracovanie nového rizika COVID-19 oproti minulosti zdražie.

Mnohé poisťovne automaticky zapracovali toto krytie do svojich produktov bez možnosti pripoistenia, či už pre zelené krajiny alebo aj pre rizikové krajiny.

Rozšírenie krytia sa odráža na cene

Ako ďalej pre agentúru SITA povedal riaditeľ pre neživotné poistenie v spoločnosti FinGO.sk Štefan Fajnor, nárast poistného v rámci cestovného poistenia sa pohybuje na úrovni desať percent.

Na trhu sú však podľa neho aj poisťovne, kde je možné si krytie COVID-19 pripoistiť, a to vo výške zhruba sto až dvesto percent z výšky poistného práve na liečebné náklady.



„Pokiaľ chce mať klient pokryté storno poistenie v prípade zrušenia dovolenky z dôvodu ochorenia na koronavírus, dodržania nariadenej izolácie, alebo chce mať pokryté možné liečebné náklady, hospitalizáciu, či predĺženie pobytu z titulu karantény, tak musí počítať s navýšením ceny poistného,“ uviedol manažér a vedúci expertnej skupiny poradenskej spoločnosti Sophistic Pro finance Ladislav Hruška.

V prípade cestovného poistného totiž platí, že akonáhle sa rozširuje krytie, odráža sa to aj na cene.

„Aj vzhľadom na aktuálnu situáciu s epidémiou a vznik nových mutácií je preto otázne, či pôjde o konečné navýšenie ceny alebo nie,“ dopĺňa oblastný riaditeľ a akcionár Sophistic Pro finance Alojz Kozoň.

Poisťovne ponúkajú doplnkové poistenie

Ceny cestovného poistenia v Union poisťovni sa v aktuálnom roku nezmenili, ostali na rovnakej úrovni. Avšak ako reakciu na epidemickú situáciu na trh priniesli nové doplnkové pandemické poistenie, ktoré sa dá dokúpiť a kryje liečebné náklady aj v epidemicky rizikových krajinách a ďalšie dodatočné náklady, ako karanténa a zvýšené cestovné náklady po uviaznutí v karanténe späť do vlasti.



„Zvýšená miera rizika spojená s týmto poistením musela teda byť, samozrejme, premietnutá aj do cien už spomenutého poistenia,“ povedala pre agentúru SITA hovorkyňa Union poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Ako príklad uviedla, že ak cestuje štvorčlenná rodina, teda dvaja dospelí a dve deti do 18 rokov, do Talianska na desať dní v rámci turistiky, tak za základné poistenie liečebných nákladov v zahraničí by zaplatili 36 eur a k tomu za doplnkové pandemické poistenie by zaplatili 54 eur. Spolu by ich tak poistenie vyšlo na 90 eur.



Obdobne sa vyjadrila aj hovorkyňa poisťovne Generali Katarína Kukurová. Pripoistenie COVID pomôže podľa nej klientom v prípade neočakávaných situácií, ktoré sa pred odchodom na dovolenku a počas nej môžu vyskytnúť práve pre ochorenie COVID-19.

„Je na zvážení klienta, či sa rozhodne zbytočne neriskovať a pripoistí sa aj voči COVID-19 alebo nie,“ poznamenala Kukurová.



Spoločnosť Universal maklérsky dom pritom eviduje rastúci záujem o pripoistenie prípadného ochorenia na COVID-19 počas dovolenky v cudzine.

„Čím ďalej, tým viac vnímame pribúdajúce žiadosti bežných ľudí o informácie, akým spôsobom je v ktorej poisťovni kryté prípadné ochorenie na COVID-19 zistené počas pobytu v zahraničí. Mnohí z nich sa nespoliehajú na automatické krytie v základnom balíku, ale radšej investujú do pripoistenia,“ uzavrel odborný garant pre neživotné poistenie zo spoločnosti Universal maklérsky dom Pavol Michalec.