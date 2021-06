Gastro aj cestovný ruch môžu požiadať o pomoc vo výške milión eur

Administratívny proces bude o niečo náročnejší.

28. jún 2021 o 17:59 SITA

BRATISLAVA. Podnikatelia v gastrosektore a cestovnom ruchu, ktorí prekročia čerpanie pomoci 200-tisíc eur, už môžu žiadať o vyšší finančný príspevok na záchranu svojho podnikania.

Od štvrtka 24. júna je na portáli slovensko.sk sprístupnený formulár, cez ktorý môžu oprávnení žiadatelia požiadať o peniaze zo schémy štátnej pomoci až do výšky 1 milión eur.

Informoval o tom poradca ministra dopravy a výstavby pre strategickú a krízovú komunikáciu Ivan Rudolf s tým, že schéma štátnej pomoci je určená pre podniky, pre ktoré bola pomoc do výšky 200-tisíc eur nepostačujúca. Základnou podmienkou je rovnako ako pri schéme pomoci de minimis pokles tržieb o 40 percent v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019.



Rozdiel bude vo výške možných nekrytých fixných nákladov, kedy vo veľkej schéme budú môcť veľké podniky požiadať o finančný príspevok maximálne do 70 percent nekrytých finančných nákladov, pre malé a stredné podniky to bude hranica 90 percent.

Oprávnené obdobie pre čerpanie tejto pomoci je od od 1. apríla 2020 do 31. marca 2021. Za rovnaké mesiace je možné požiadať o finančnú pomoc len v rámci jednej schémy, teda buď schémy pomoci de minimis, alebo schémy štátnej pomoci.



„Od 24. júna bolo na ministerstvo doručených 13 žiadostí. Žiadateľov, ktorí poslali žiadosti pred týmto termínom vyzveme, aby si žiadosť podali ešte raz,” povedal poradca štátnej tajomníčky pre cestovný ruch Tomáš Ondrčka.

Podmienky prijatia finančnej pomoci sú takmer rovnaké, proces bude však administratívne o čosi náročnejší. Napríklad bude potrebný audítor.

„Hoci i kontrola a spracovanie jednotlivých žiadostí bude trvať o čosi dlhšie, naďalej dodržiavame termín ich spracovania do 30 pracovných dní. Rozhodnutie odíde tiež najneskôr do 30 pracovných dní a po podpise zmlúv budeme posielať na účet podnikateľov schválenú finančnú pomoc,” dodal Tomáš Ondrčka.



Aj v tejto schéme budú oprávnenými prijímateľmi prevádzky stravovacích a ubytovacích zariadení, cestovných kancelárií a agentúr, aquaparkov, kúpalísk, sprievodcovia v cestovnom ruchu, organizácie kongresov a podnikových výstav, botanické a zoologické záhrady a prírodné rezervácie, zábavné parky a lunaparky, prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov, múzeá s prehliadkami pre verejnosť, historické pamiatky a turistické zaujímavosti.