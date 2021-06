Airbus pre vysoké straty zvažuje predaj dcéry Premium Aerotec

Letecké spoločnosti prakticky nenakupujú žiadne nové lietadlá.

27. jún 2021 o 12:44 TASR

AUGSBURG. Európsky výrobca lietadiel Airbus obhajuje svoje plány možného predaja nemeckej dcérskej spoločnosti Premium Aerotec.

"Spoločnosť už 12 rokov vykazuje straty. Tieto straty sa pohybujú v miliardovej výške," cituje agentúra DPA vyjadrenie prevádzkového riaditeľa Airbusu Michaela Schöllhorna pre nemecký denník Augsburger Allgemeine.

Situáciu zhoršuje aj fakt, že letecké spoločnosti v súčasnosti prakticky nenakupujú žiadne nové lietadlá.

"Vzhľadom na vysoké investície, ktoré musíme uvoľniť napríklad na vodíkovú technológiu, si nemôžeme takéto straty dovoliť," vysvetľuje Schöllhorn. "V Augsburgu ani v ostatných lokalitách Premium Aerotecu skrátka nemôžeme takto pokračovať."

Airbus preveruje možnosť predaja výroby jednotlivých dielov v Nemecku. V Augsburgu pracuje vo výrobe 2200 z celkovo 2800 zamestnancov Premium Aerotecu.

Predaj sa môže dotknúť aj produkcie v holandskom Frízsku. Podnikové odbory a sektorové odborové združenie IG Metall sa stavajú proti týmto plánom, keďže sa obávajú presunu častí výroby do lacnejších krajín a krátenia miezd zamestnancov.

Schöllhorn uviedol, že v ideálnom prípade by našli investora, ktorý bude mať prístup do iných priemyselných odvetví, napríklad do automobilového priemyslu. "V takom prípade by sa zvýšil počet vyrobených kusov, diely by boli lacnejšie a podnikanie konkurencieschopnejšie. To by mohol dokázať aj stredný podnik v Nemecku," zdôraznil manažér. V hre bol istý investor s továrňami v Rumunsku a vo Vietname. Vlády nemeckých spolkových krajín sa však obávajú, že fabriky v Bavorsku či Dolnom Sasku o niekoľko rokov nebudú schopné konkurovať firmám z lacnejších krajín.

Schöllhorn zdôraznil, že výroba jednotlivých dielov môže byť konkurencieschopná pri komplexnejších prácach, ktoré si vyžadujú aj primerané platy. "Tu by nám mohol pomôcť silnejší partner, ktorý nám otvorí prístup k ďalších odvetviam a prinesie investičné kapacity," dodal manažér. Na žiadosť odborov Airbus preveruje aj možnosť ponechania výroby vo svojom vlastníctve, to však podľa Schöllhorna nepôjde bez bolestivých zásahov, pričom jednoduchšie práce budú i tak musieť zabezpečiť dodávatelia.

Podľa agentúry DPA sa reorganizácia nedotkne zhruba 700 zamestnancov Premium Aerotecu, ktorí v Augsburgu vyrábajú diely pre stíhačku Eurofighter a vojenské transportné lietadlo A 400M.